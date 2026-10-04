Vyměnil jedno vězení za druhé a nebral se vážně. Havel očima těch, kteří ho znali

Štěpánová „Vyměnil jedno vězení za druhé“
Herečka Bára Štěpánová byla Havlovou osobní sekretářkou zhruba dva roky po revoluci. Havla si tak spojuje především s jeho pobytem na Hradě. Zároveň ale připomněla, že neměl potřebu si prezidentskou funkcí něco dokazovat. „Kdyby ji nepřijal, mohl žít velmi pohodlný a svobodný život. Byl by finančně zajištěný, s největší pravděpodobností by se stal šéfem Divadla Na zábradlí, psal hry a žil naprosto spokojený,“ uvedla pro iDNES.cz.
Štěpánová také poznamenala, že Havlova cesta na Hrad nebyla jednoduchá ani z osobního hlediska. „Myslím, že někde i řekl, že vlastně vyměnil jedno vězení za druhé vězení,“ podotkla. Po svém zvolení se sice stal mimořádně populární osobností a svého času byl podle Štěpánové dokonce vnímán jako sexuální symbol, zároveň však přišel o možnost žít obyčejný život.
Podle Štěpánové si lidé často představují prezidentský život především jako výsady, peníze a auta, méně už ale vidí, co všechno taková funkce člověku vezme. „Lidi vidí jenom ten plakát, ten obrázek. Neumějí si představit, co je za tím,“ řekla. Pro Českou republiku však podle ní Havlovo prezidentství znamenalo jednoznačně pozitivní věc. „Snažil se být jaksi čestným a slušným člověkem,“ dodala.
|
Na Hradě nefungovaly ani telefony, vzpomíná Havlova sekretářka Bára Štěpánová
Na jeho nástupce na Pražském hradě už Štěpánová vzpomíná podstatně kritičtěji. „Pak ty další dva prezidenti pro mě byli docela peklíčko,“ přiznala. U současného prezidenta Petra Pavla naopak vidí některé vlastnosti, které lidé oceňovali i na Havlovi.