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Vzpomínky, oslavy i protesty. Akce zdarma k 17. listopadu v Praze či Brně

Robert Oppelt
  16:40
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Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. S Ikonickou písní Marty Kubišové...
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2025)
19 fotografií
Desetitisíce účastníků, mnoho akcí různého zaměření v centru města a obavy z pokračování protivládních protestů, které odstartují v neděli na Letné. To bude letošní 17. listopad v centru Prahy. Sametová revoluce se ale bude připomínat v celé zemi

Největší akce se bude tradičně odehrávat na místě, kde se před 37 lety odehrál studentský listopadový protest, na Národní třídě. Mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se budou konat koncerty, debaty, podcasty, divadelní představení nebo výstavy v rámci programu Korzo Národní 2026. Letos se akce uskuteční pod heslem „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás“ a připomene události spojené s životem v komunistickém režimu a hodnotu svobody získané díky sametové revoluci. Podrobný program je k dispozici na webu Korzo Národní. Letos se mimo jiné do akce promítne 90. výročí narození Václava Havla. Tradiční Obývák Václava Havla se bude nově konat v Paláci Platýz.

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. S Ikonickou písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu vystoupila zpěvačka Aneta Langerová.(17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2025)
19 fotografií

V tento sváteční den se koná i Koncert pro budoucnost 2026, a to v čase od 16.36 do 22.00 hodin. Uskuteční se na vymezeném prostranství v dolní části Václavského náměstí mezi ulicemi Jindřišská/Vodičkova a 28. října/Na Příkopě. V hudebním programu vystoupí Olympic, Renne Dang, Robert Křesťan a či Colourfactory. Státní hymnu zazpívá Bára Basiková a Modlitbu pro Martu Marie April.

17. listopad v Praze ale nepřipomene je události z roku 1989, ale i rok 1939. Tradiční pietní akt u Hlávkovy koleje začne v 9 hodin. Vzpomínkové oslavy výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 se chystají také na Albertově.

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Chystá se také satiricko-karnevalový průvod městem v maskách nazvaný Sametové posvícení, který v 15 hodin vyrazí z parku Kampa směrem na Karlův most. Následně zamíří na Staroměstské náměstí, odkud bude pokračovat směrem na Národní třídu u Jungmannova náměstí, kde dostane prostor v rámci programu Korza Národní. Zakončen bude v Hybernské ulici.

Svou akci připravujete také Milion chvilek. Akce pojmenovaná Oslava státního svátku – Dne boje za svobodu a demokracii se uskuteční od 15 hodin na Staroměstském náměstí. Už dva dny před 17. listopadem, v neděli 15. listopadu, se sejdou příznivci spolku na velké shromáždění na Letenské pláni.

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Politici opět míří na Národní, ale bude jich méně

Připomenout si 17. listopad letos přijde pravděpodobně méně politiků, zejména těch koaličních, než v jiné roky. Kvůli cestě do Izraele se nebude účastnit premiér Andrej Babiš (ANO), nepřijde ani předseda Motoristů a šéf české diplomacie Petr Macinka nebo šéf poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Oba doprovodí Babiše do Izraele.

Absentovat budou i opoziční politici, šéf poslanců ODS Marek Benda nebo předseda Pirátů Zdeněk Hřib budou 17. listopadu na návštěvě Tchaj-wanu.

Kytici u památníku položí na Národní třídě prezident Petr Pavel, hnutí ANO a vládu zastoupí ministr průmyslu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách 17. listopadu mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. Kytici přijdou položit i předsedové opoziční stran, třeba Vít Rakušan (STAN) nebo Matěj Ondřej Havel (TOP 09).

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Dopravu v Praze čeká řada omezení

„S ohledem na veřejné akce chystané v den státního svátku 17. listopadu 2026 s předpokládanou vysokou účastí posílíme provoz metra, tramvají a služby dispečerů,“ uvedl pražský Dopravní podnik (DPP). Současně bude mít připraveny záložní vozy na posílení tramvajového provozu. Zároveň upozornil, že 17. listopadu bude obousměrně přerušen provoz tramvají na Národní třídě, v úseku Lazarská – Spálená – Národní – Újezd. Linky, včetně linek 22 a 23 často využívaných návštěvníky, budou jezdit po odklonových trasách.

Účastníkům veřejných akcí DPP doporučuje využívat MHD a současně je žádá o trpělivost a dodržování pokynů dispečerů DPP a Policie. „DPP apeluje na řidiče automobilů, aby nezajížděli do oblastí, kde se budou jednotlivé akce konat,“ požádal dopravce.

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Akce k 17. listopadu v Brně, Ostravě a dalších velkých městech

V Brně se bude hlavní program odehrávat na náměstí Svobody. Nabídne od 13:00 tvořivé dílny, debaty i koncerty, v 17:11 zazní hymna a Modlitba pro Martu. Doprovodné akce a divadelní stezka proběhnou také v krytu 10-Z, Paláci šlechtičen nebo v Knihovně Jiřího Mahena.

V centru Ostravy se koná vzpomínkové setkání s názvem Cesta za světlem. Jeho účastníci tak na Masarykově náměstí a Prokešově náměstí před Novou radnicí uctí odkaz 17. listopadu 1939 a 1989. Po pietním aktu následuje bohatý doprovodný program, zahrnující hudební vystoupení, přednášky, besedy nebo promítání.

Akce studentů ostravských univerzit, kteří ve spolupráci s městem připomněli...
Akce studentů ostravských univerzit, kteří ve spolupráci s městem připomněli...

Akce studentů ostravských univerzit, kteří ve spolupráci s městem připomněli události ze 17. listopadu 1939 a 1989. (17. listopadu 2024)

V Plzni se koná festival Reflexe svobody. Program v prostoru Depo2015 a dalších kulturních institucích propojí bezplatný workshop o Václavu Havlovi, debaty s pamětníky a koncert Studentského symfonického orchestru od 17:00.

V Liberci začnou oslavy 17. listopadu v 10 hodin vzpomínkovým shromážděním u Památníku obětem komunismu v parku Paměti národa. Na pietní akt naváže tradiční Pochod proti zapomínání, který povede k Pomníku obětem okupace 1968 na náměstí Dr. E. Beneše; historická radnice se večer rozsvítí v barvách české trikolory.

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V Olomouci se v 10 hodin uskuteční pietní akt u Památníku tří odbojů před Právnickou fakultou Univerzity Palackého za účasti zástupců města, kraje, univerzity a armády. Odpoledne bude následovat kulturní program: v 17 hodin nabídne kino Metropol zdarma projekci oscarového filmu Kolja (s nutnou rezervací) a v 17:30 začne v aule Filozofické fakulty slavnostní koncert univerzitního sboru Ateneo, který zároveň oslaví 25 let své existence.

V Českých Budějovicích se uskuteční tradiční připomínková akce Rozsviťme demokracii, kterou připravuje Jihočeské divadlo ve spolupráci s městem. Večerní program spojí společný průvod, hudební vystoupení, symbolické zapalování svíček i aktivity pro veřejnost. V 17:11 vyrazí průvod z Piaristického náměstí ke kulturnímu domu Slavie.

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