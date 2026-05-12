Změny ve vedení Pojišťovny VZP. Skončil předseda představenstva Kareš

Autor:
  18:25
Ve vedení Pojišťovny VZP (PVZP) v úterý skončil předseda představenstva Robert Kareš. PVZP je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z představenstva byl odvolán také René Kurka.

Všeobecná zdravotní pojišťovna | foto: Profimedia.cz

Důvodem jsou podle ředitele VZP Ivana Duškova mimo jiné průběžné výsledky správního řízení, které vůči PVZP vede Česká národní banka (ČNB). V tiskové zprávě o tom v úterý informovala mluvčí VZP Viktorie Plívová.

„Využil jsem pravomocí, jež mi dávají stanovy společnosti. S okamžitou platností jsem rozhodl o změně v nejužším vedení naší dceřiné společnosti,“ uvedl Duškov. Důvodem jsou podle něj průběžné výsledky správního řízení, které vůči PVZP vede ČNB.

„Za mimořádně alarmující považuji také zjištění kontrol probíhajících v PVZP pod vedením nové dozorčí rady od března,“ doplnil Duškov, který se stal ředitelem VZP na konci letošního února. Pojišťovně také nařídil zadat forenzní audit.

Do čela představenstva byl jmenován Martin Daneš, který má podle VZP mnohaleté zkušenosti v pojišťovnictví a specializuje se na obchodní strategii a digitální distribuci. Řadovým členem představenstva bude advokát Jan Laňka.

PVZP poskytuje neživotní pojištění, v jejím čele je tříčlenné představenstvo. Podle výroční zprávy za loňský rok byl odvolaný Kareš ve funkci od července 2016, Kurka od února 2022. Loni PVZP vykázala zisk 90,4 milionu korun, o rok dříve zhruba 184,6 milionu korun.

