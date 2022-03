VZP představí, jak bude fungovat zdravotní pojištění pro uprchlíky z Ukrajiny

Ve zprávách na ČT1 slyším, že počet uprchlíků u nás může narůst až na 450 tisíc. To mmj. znamená vyšší výdaje veř.zdravotního pojištění o cca 16-17 mld.Kč/rok. To neříkám proto, že by mi to vadilo. Říkám to proto, že asi bude nezbytné přehodnotit výši platby za st.pojištěnce.