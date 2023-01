VZP si prodloužila předražený nájem. Peníze půjdou sponzorovi Zemana

Nabídka na setrvání VZP v budově společnosti JTH přitom nebyla jediná a už vůbec ne nejlevnější. Jedna z možností byla i o 1,3 milionu levnější každý rok. Za konkurenční nabídku od společnosti AZ Palác Zdar mohla pojišťovna platit jen 261 korun za metr čtvereční.

Vedení pojišťovny to ale odmítlo, argumentuje cenou za stěhování. „Po porovnání všech nabídek bylo vyhodnoceno jako finančně nejvýhodnější řešení zůstat v pronájmu ve stávajících prostorech,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí VZP Viktorie Plívová.

VZP zaplatí i po snížení ceny Třešňákovi o více než 15 milionů korun víc. Pojišťovna také prodloužila smlouvu přečasně, vypršet měla až v říjnu příštího roku. Předseda představenstva AZ Palác Zdar Jakub Zavoral, který podával konkurenční a levnější nabídku, také pro Seznam Zprávy uvedl, že přestavbu a zabezpečení prostor nebo instalaci kamerového systému by u jeho firmy nemusela VZP platit. Společnost AZ Palác Zdar by to hradila na vlastní náklady. Stěhování by pak podle propočtů VZP mělo přijít na přiblině deset milionů korun.

Zatím není jasné, jestli se situací bude více zabývat správní rada VZP. „Žádal jsem ředitele Zdeňka Kabátka, aby dohlédl na transparentnost výběrového procesu,“ uvedl předseda správní rady Tom Philipp.