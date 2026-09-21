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VZP se zaměří na „jezdce apokalypsy“. Spustila Portál inovací v medicíně

Autor:
  16:42
Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna | foto: Profimedia.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
7 fotografií
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala sbírat žádosti o různé moderní projekty. Podle ředitele Ivana Duškova tím chce pojišťovna především zabránit zastarání nových projektů během běžného procesu. Ten může trvat i několik let. VZP podpoří i pacientské organizace. Do konce roku mezi ně plánuje rozdělit deset milionů korun.

Mezi moderní projekty patří například využití umělé inteligence v diagnostice nebo vzdálený monitoring pacientů. „Přicházíme s vlastním řešením pro technologické nástroje, které cestu do systému nemají,“ uvedl ředitele pojišťovny Ivan Duškov.

Návrhy mohou podávat výrobci technologií nebo výzkumná centra, univerzity i start-upy, a to v rámci dvou základních výzev. První z nich bude podle Duškova trvalá, tedy otevřená neustále. „Do ní se ale mohou hlásit jen projekty, které budou mít významný dopad do systému poskytování péče nebo té diagnostiky,“ doplnil.

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Druhá výzva bude tematická a otevřená vždy po dobu tří měsíců. „Zaměří se na takzvané čtyři jezdce apokalypsy. Tedy diagnózy, které lidi a zdravotnické systémy ohrožují nejvíc,“ vysvětlil Duškov. První výzva v rámci tematické, kterou pojišťovna spustí od října, proto bude věnovaná onkologii. Do budoucna VZP plánuje také výzvy na cukrovku, onemocnění srdce a neurodegenerativní onemocnění jako je třeba demence.

Testování jednotlivých programů potrvá v rozmezí od půl roku do dvou let. O jejich hodnocení se pak postará komise složená ze dvou skupin. První budou tvořit interní zaměstnanci VZP. Druhou pak externí odborníci například z ministerstva zdravotnictví, ale i pacientské organizace nebo mladí lékaři a akademici.

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VZP chce na příští rok pro technologické inovace vyčlenit až 300 milionů korun. Duškov nicméně přiznal, že jde pouze o odhad. Zdravotně pojistný plán na rok 2027 totiž zatím schválený není.

Podpora čeká i pacientské organizace

Deset milionů korun pak plánuje VZP rozdělit mezi pacientské organizace ještě letos. Výzva platí pro organizace vedené v seznamu ministerstva zdravotnictví. Aktuálně jich je asi sedmdesát.

Jeden spolek může získat až 140 tisíc korun. VZP zároveň vypsala preferované aktivity, které podporu získají. Především jde o oblast vzdělávání a šíření osvěty, ale i rehabilitační pobyty nebo programy ke sdílení zkušeností pacienty.

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Příspěvek však nesmí být použit na takzvaný běžný provoz. Právě na ten ale organizacím finance dlouhodobě chybí. Duškov v této souvislosti přiznal, že v otázce podoby podpory se s jednotlivými uskupeními neshodnou. „Jim se jeví jako efektivnější, kdyby měly fixní příspěvek na činnost jako takovou. My se zase domníváme, že by bylo žádoucí podpořit nějakou konkrétní aktivitu,“ konstatoval.

Výzvu pro pacientské organizace otevře Všeobecná zdravotní pojišťovna 25. září. Vyplněnou žádost pak spolky musí podat nejpozději do 15. října.

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