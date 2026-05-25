Projekt bude probíhat od září 2026 do února 2028 v Jihomoravském kraji ve spolupráci s Centrem onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu v Brně a praktickými lékaři v kraji. „Vstup do programu bude probíhat přes praktické lékaře,“ přiblížil v pondělí po jednání správní rady místopředseda VZP Tom Philipp.
Podle ředitele VZP Ivana Duškova jde o přibližně čtyři desítky praktiků. Jihomoravský kraj vybrali i kvůli zmiňovanému Centru onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu, které tam v úterý nově otevře. „Kraj je tak připraven pro aktivitu tohoto typu. Dělali jsme navíc i sondu v síti praktických lékařů a v Jihomoravském kraji jsou velmi aktivní,“ vysvětlil Duškov.
Pojišťovna na jednoho účastníka přispěje osm tisíc korun, celkové náklady programu činí 10 500 korun, zbylou částku zaplatí Centrum onkologické prevence v Brně. Cílem projektu je podpořit změnu životního stylu rizikových pacientů a zabránit rozvoji dalších zdravotních komplikací.
Lékaři vyhodnotí úbytek tuku i flexibilitu páteře
Program bude trvat 13 týdnů a zahrne vstupní i výstupní vyšetření nebo edukaci. Podle Philippa je cílem podpořit pohybovou aktivitu a nutriční poradenství i pomoci při odvykání kouření. Lékaři následně vyhodnotí například snížení tělesného tuku, zvýšení svalové síly nebo zlepšení flexibility páteře. Součástí projektu budou i následné konzultace po šesti a devíti měsících, při nichž budou odborníci sledovat, zda klienti v doporučených aktivitách pokračují.
Projekt cílí mimo jiné na lidi s prediabetem, tedy stavem, kdy organismus začíná ztrácet schopnost správně zpracovávat glukózu. Hladina cukru v krvi je v takovém případě vyšší než běžné hodnoty, zatím však nedosahuje úrovně typické pro cukrovku druhého typu. Právě rozvoji tohoto onemocnění chce VZP prostřednictvím prevence a změny životního stylu předcházet.
Podle pojišťovny fungují obdobné projekty také v dalších deseti zemích Evropské unie. Prevence pohybem v zahraničí využívají například u pacientů s vysokým krevním tlakem, obezitou, diabetem druhého typu, depresí nebo demencí.
Vyhodnocení pilotního programu plánuje VZP po skončení projektu v únoru 2028. „Ta částka je poměrně vysoká. Pak si musíme říct, zda to má smysl, protože máme jednoznačnou úsporu v klinických nákladech, tím pádem to má smysl rozjet i v dalším kraji,“ poúsal Duškov.
Pojišťovna chce otestovat také program Zdravá firma, který se zaměří na podporu prevence mezi zaměstnanci. Pilotní testování má probíhat od letošního září do května 2027 a zapojit se do něj má zhruba 5000 zaměstnanců.
Firmy získají příspěvek 500 korun na jednoho pojištěnce. Peníze budou moci využít například na vyšetření zraku, sluchu nebo kožních znamének či psychoterapeutické a adiktologické služby. Program má podle VZP podpořit větší zájem zaměstnanců o prevenci, očkování a zdravější životní styl.