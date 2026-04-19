„Udržuji si kondičku tím, že cvičím, běhám, jezdím na kole... Ale když se dostanu do zvonice po historických schodech, které jsou tak strmé, že na nich téměř ležím, mám pocit, jako bych vyběhl na Svatý kopeček u Mikulova. Odměnou za zdolání tamního prudkého kopce je nádherný rozhled do okolní krajiny,“ líčí dobrovolný zvoník.
Z Týnského chrámu je podle něj krásný pohled na Staroměstské náměstí a Pražský hrad. „Ten výhled mě fascinuje. Stejně jako hluboký zvuk a silné vibrace mohutného zvonu Marie, který váží 6,5 tuny. Jeho ruční rozhoupání provazem a někdy až patnáctiminutové zvonění je také vysilující. Ale z člověka se pak vyplaví endorfiny a cítí se tak dobře, že to nejde popsat,“ vzpomíná zdravotnický manažer na chvíle, kdy zvonil.
K dobrovolné profesi zvoníka se dostal náhodou. Před deseti lety ho do malé uzavřené komunity přizval jeho tehdejší kolega a šéf Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Sedm let pak chodil zvonit pravidelně. Po narození dcery před necelými třemi lety ale přestal stíhat a dal si pauzu. Teď má sice nové pracovní úkoly v největší české zdravotní pojišťovně, ale chystá se i na návrat do zvonic.
„Letošní Velikonoce už jsem prošvihl, ale na posledním setkání se zvoníky jsem slíbil, že se znovu zapojím do služeb,“ vysvětluje Duškov.
V Praze jsou podle něj dvě party zvoníků. Ta jeho je menší, nyní má jen sedm členů středního věku a obsluhuje zvony ve třech kostelích farnosti na Starém městě. Kromě Týnského chrámu jde o kostely svatého Havla a svatého Haštala, v nichž jsou mnohem menší zvony, než je Marie. Do věže jednoho ze zmíněných kostelů se brzy znovu vypraví i Duškov, aby rozezněl tamní zvon.
„Už se na to těším. Jde jen o to najít čas celé nedělení nebo sváteční dopoledne. Zvoníme totiž před i po mši. Přitahuje mě na tom mimo jiné i to, že jde o tradiční a přitom stále raritnější činnost. Většina zvonů v Česku už je řízená automaticky, pohání je elektřina. U největších zvonů to nejde. Někde by to možná bylo technicky možné, ale ve zvonici není prostor na potřebné zařízení,“ vysvětluje zvoník.