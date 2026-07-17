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VZP varuje před falešnými SMS. Podvodníci vyzývají k aktualizaci údajů

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  16:21
VZP varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k aktualizaci osobních údajů. (17....

VZP varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k aktualizaci osobních údajů. (17. července 2026) | foto: Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k aktualizaci osobních údajů. (17....
VZP varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k aktualizaci osobních údajů. (17....
Všeobecná zdravotní pojišťovna
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Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS zprávami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají klienty VZP i ostatních zdravotních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí však od nich získat jen přístup k bankovním účtům. Lidé by tyto zprávy měli ignorovat, neměli by vyplňovat žádné osobní či bankovní údaje a odesílatele případně zablokovat, varovala VZP.

Podle VZP podvodníci v zasílaných zprávách zneužívají veřejnou debatu o digitalizaci zdravotnictví a tvrdí v nich, že včasná revize osobních údajů „přispěje k bezproblémovému poskytování zdravotní péče“.

Přiložený odkaz podle VZP navede adresáty na podvodné webové stránky pojišťovny, které návštěvníky informují, že by si kvůli digitalizaci zdravotních služeb měli zažádat o nový průkaz pojištěnce. Po vyplnění osobních údajů nabádají k úhradě poplatku formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu k platební kartě.

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Lidé by ale neměli na těchto stránkách otevírat žádné přílohy ani odkazy, neměli by zadávat žádné osobní ani bankovní údaje, a pokud tak učinili, měli by ihned kontaktovat svou banku a policii. Současně by si vždy měli ověřit, že jsou na oficiální stránce VZP www.vzp.cz, uvedla její mluvčí Viktorie Plívová.

Podvodné e-maily, SMS nebo zprávy přes komunikační aplikaci WhatsApp se objevují opakovaně a zneužívají názvy známých firem nebo úřadů. V souvislosti s VZP se už dříve objevily podvodné e-maily o refundaci přeplatků VZP nebo naopak o údajném dluhu na pojistném či o zapojení do falešného průzkumu, kdy měla být odměnou lékárnička v hodnotě 4000 korun.

Podvodníci se snaží získat přístup k účtům, rozeslali až 100 tisíc e-mailů, varuje VZP

V posledních letech na podvodné zprávy upozorňoval třeba i mobilní operátor T-Mobile, Česká správa sociálního zabezpečení, policie nebo Finanční správa. Objevil se také falešný e-shop s elektronickými dálničními známkami.

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