VZP uzavře málo vytížené pobočky, skončí jich zhruba čtvrtina

„Síť pracovišť neprošla 20 let žádnou obměnou,“ řekl Duškov. Tehdy se podle něj počítalo s tím, že se všechny požadavky musely řešit osobně. Podle něj se zruší pobočky, které jsou nyní otevřené jen několik dní v týdnu, jen několik hodin denně nebo které mají jednoho pracovníka. „Tato malá pracoviště odbavovala jen šest procent požadavků klientů,“ uvedl. Zaměstnance VZP neplánuje propustit, budou převedeni pod větší pobočky.
„Více než 70 procent agendy řešené na pobočkách lze vyřídit elektronicky,“ dodal. V současné době podle něj má mobilní aplikaci Moje VZP 3,3 milionu uživatelů, kteří elektronicky pošlou přes milion podání ročně.
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Podobně jako v bance mají lidé osobního bankéře, měli by mít podle Duškova do budoucna také určeného pracovníka ve zdravotní pojišťovně. Poukázal například na chronické pacienty a to, že by koordinátor vyzýval i k prevenci.
Celý systém veřejného zdravotního pojištění letos hospodaří s 563 miliardami korun. VZP měla původně ve zdravotněpojistném plánu pro letošní rok výdaje ve výši 341,2 miliardy a příjmy 328,5 miliardy. Počítala tak s deficitem 12,7 miliardy korun. Dalších necelých osm miliard ale musela z rozhodnutí vlády přerozdělit ostatním zdravotním pojišťovnám, které byly v horší finanční situaci.
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Na konci září měla pojišťovna zůstatek na běžném účtu 8,9 miliardy korun, na konci roku očekává saldo 14 miliard.
VZP podle něj také začala připravovat zdravotněpojistný plán na příští rok. Počítá v něm s mimořádnou valorizací plateb za státní pojištěnce, jejíž schválení sněmovnou se předpokládá, což potvrdili i předseda správní rady VZP Kamal Farhan (ANO) i její místopředseda Tom Philipp (KDU-ČSL). Není zatím jasná částka, o kterou by měla platba růst. Ve Sněmovně je předložený návrh, který ji snižuje na 13 miliard korun. V návrhu rozpočtu bylo 18 miliard, v návrhu zákona o zdravotním pojištění 21 miliard.