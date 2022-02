Válkovi se splnilo přání. Kalousek bude dohlížet na chod zdravotní pojišťovny

„Když vás bývalý kolega a přítel požádá o pomoc, tak se těžko říká ne. To v zásadě nemáte na vybranou. Co jsem měl dělat,“ vyjádřil se k nominaci do správní rady Miroslav Kalousek loni v prosinci.

Funkční období člena správní rady je podle zákona o VZP čtyři roky. Zákon také počítá s tím, že člen rady dostává odměny. „Člen orgánu Pojišťovny nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu k Pojišťovně. Člen orgánu Pojišťovny má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně pojistném plánu,“ uvádí norma.

„Stál jsem o to, aby byl Miroslav Kalousek členem správní rady VZP a chci zároveň, aby byl místopředsedou správní rady, protože ho považuji za vynikajícího ekonoma a za člověka, který neplýtvá prostředky,“ řekl loni v prosinci pro Respekt ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Ukecal jsem ho. Za mě je výborný kandidát na člena správní rady VZP. Osobně si jej velmi vážím,“ dodal.

Například v roce 2013 byl podle údajů zveřejněných VZP průměrný roční příjem člena správní rady 298 679 korun, v roce 2014 to bylo 292 911 korun a v roce 2015 dosahoval výše 295 536 korun před zdaněním. V roce 2018 dostával člen správní rady VZP, který se zúčastní zasedání rady a je členem aspoň jedné odborné komise, měsíčně 27 tisíc korun hrubého, uvedla ČT.

Třiapadesátiletý Philipp je dlouholetým členem správní rady, působil v ní osm let. „VZP ČR jako největší zdravotní pojišťovna je garant zdravotní péče v ČR. Po těžkém období s covid-19 nás nyní čeká další těžké období spojené k válkou na Ukrajině. Věřím, že to také zvládneme a zůstaneme finančně stabilní pojišťovnou,“ uvedl po svém zvolení.

Před pondělním jednáním se správní rada naposledy sešla před Vánocemi. Sněmovna své zástupce v tomto orgánu obměnila až 18. února. Sněmovna má podle zákona dozorčí i správní radu volit do tří měsíců od svého ustavení.

Tentokrát nominační proces i volbu zbrzdil požadavek čtyřčlenného klubu koaličních Pirátů, aby měli mezi kandidáty do správní rady svého zástupce, s čímž původní nominace zveřejněné v lednu nepočítaly. Piráti toho dosáhli tím, že se pro volbu sdružili s vládním klubem STAN.

Ze 30 členů správní rady VZP volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Vláda do správní rady pojišťovny koncem ledna jmenovala mimo jiné Kalouska, senátora Romana Krause (ODS), náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) či místopředsedu Sněmovny Jana Skopečka (ODS).

Z 20 členů volených dolní komorou mají koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí ANO shodně sedm zástupců, čtyři jsou za koalici Pirátů a Starostů a dva za SPD.

Hospodaření VZP letos ovlivní také rozhodnutí vlády zmrazit platby za státní pojištěnce na loňské úrovni. Ředitel Kabátek řekl, že schodek bude kvůli tomu o pět miliard korun vyšší. Původně plánovala VZP schodek 5,9 miliardy korun, nyní pracuje s předpokládaným deficitem 11 miliard korun, který pokryje ze svých rezerv.

VZP je nejstarší a největší českou pojišťovnou. Od jejího vzniku uplyne 1. ledna 30 let. Má asi 5,9 milionu klientů. Mezi hlavní činnosti VZP, které nyní konkuruje šest dalších zdravotních pojišťoven, patří zajišťování výběru pojistného a úhrada zdravotní péče jejích klientů. Vede také registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.

Správní rada může například jmenovat či odvolávat ředitele, navrhuje zdravotně pojistný plán, rozhoduje o schválení organizačního řádu pojišťovny, účetních závěrek a výročních zpráv.