Policie po razii ve VZP obvinila 13 lidí, stíhá je za krácení daní či úplatkářství

  15:53aktualizováno  16:22
Policie obvinila třináct lidí v souvislosti se zakázkami Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle státního zástupce Miloše Klátika čelí obvinění ze zjednání výhody při veřejné zakázce, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení i přijetí úplatku. Případ, v němž je VZP poškozenou, řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle informací
Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025)

Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Policejní orgán v uvedené věci postupuje také v součinnosti se subjekty veřejné správy, zejména pak v součinnosti Generálním finančním ředitelstvím, Finančním analytickým úřadem a také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podrobnější informace zatím v této věci nelze poskytovat,“ napsal státní zástupce. Případ se podle něj netýká pouze zakázek VZP.

Někteří zadržení při razii ve VZP figurovali v Dozimetru, jde o zakázky za stamiliony

Při pondělní razii policisté zadrželi 19 lidí. Z informace Klátika vyplývá, že 13 z nich sdělili obvinění ještě téhož dne. Mezi stíhanými není žádná firma ani jiná právnická osoba.

Deník N v pondělí s odkazem na policejní dokumenty uvedl, že mezi zadrženými je například Marek Škop, který ve VZP vede oddělení správy a podpory koncových zařízení a elektronické komunikace, nebo Otakar Chasák, jehož IT firma Elso Philips Service pojišťovně dodává počítače a hardwarové vybavení.

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policie podle serveru zadržela také podnikatelova syna Otakara Chasáka mladšího. Web iRozhlas.cz napsal, že policisté zasahovali rovněž v sídle firmy Elso Philips Service na pražské Bořislavce.

Podle Deníku N jsou mezi prověřovanými také lidé spojení se společností Total Service, která VZP dodává IT služby, a dalšími technologickými firmami, které s pojišťovnou spolupracují. Policie podle serveru prověřuje také dva pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví.

Výslech „generálů“. Policie v kauze Redl pozve i manažery dopravního podniku

Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než šest milionů klientů. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy, loni činil schodek pět miliard korun.

Letos v září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství.

Policie po razii ve VZP obvinila 13 lidí, stíhá je za krácení daní či úplatkářství

