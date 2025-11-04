Někteří zadržení při razii ve VZP figurovali v Dozimetru, jde o zakázky za stamiliony

Prvním zadrženým byl podle informací iDNES.cz šéf správy a podpory koncových zařízení a elektronické komunikace Marek Škop, kterého podezřívají, že při vypisování zakázek upřednostňoval některé firmy.
Razie probíhala i v kanceláři náměstka ředitele pro IT Petra Wallenfelse, který se novým náměstkem pro IT stal teprve loni v červenci, ale mezi zadrženými není.
I jméno bývalého ředitele firmy Total Service Václava Nováka odkazuje na vyšetřování kauzy Dozimetr. Právě Novák byl v Dozimetru stíhán s dalšími lidmi spojenými s VZP – bývalým exposlancem ODS Markem Šanjdrem nebo náměstkem Tomášem Knížkem.