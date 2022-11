VZP stáhne brožury s fotkami Babiše. S volbami to nesouvisí, říká pojišťovna

Podle pojišťovny brožury, které ji stály asi sedm milionů korun, nesouvisí s volbami a na pobočkách zůstaly z loňského roku, kdy je začala rozdávat. I díky upozornění už nebudou na pobočkách do konce prezidentských voleb k dispozici, uvedla VZP na Twitteru.

„Počet brožur, které na některých pobočkách ještě zůstaly, znám není. Jedná se o zbývající kusy z loňska, žádné další distribuovány nebyly,“ uvedla na dotaz ČTK mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Podle jejích dřívějších informací bylo vytištěno 750 000 kusů a původně je měly rozesílat lidem všechny zdravotní pojišťovny před loňskými sněmovními volbami v rámci kampaně boje proti rakovině. Po kritice opozice od toho ale pojišťovny upustily.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR @VZPtweetuje @JanTuna @strakovka @kalousekm Dobrý den, díky za upozornění. I díky němu brožury k dispozici na pobočkách nebudou, a to až do konce prez. voleb. Pokud ještě někde nějaké jsou, tak z loňska (šlo o společnou kampaň boje proti rakovině tehdejší vlády, MZ a všech zdrav. pojišťoven). Rozhodně nesouvisí s volbami. oblíbit odpovědět

Padesátistránková brožura pojednává o riziku různých druhů rakoviny a obsahuje fotografie lékařů, kteří se jejich léčbou zabývají, a celostránkové fotografie někdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a expremiéra Babiše. Ten loni v září ve Sněmovně prohlásil, že brožuru vymyslel sám a je součástí národního boje proti rakovině. „To není, že Babiš si dělá nějakou kampaň,“ zdůraznil tehdy Babiš.

Po kritice části opozice, že v souvislosti s brožurou zneužil veřejné peníze, Babiš avizoval, že brožura bude rozeslána lidem až po volbách do Sněmovny. To se nestalo a VZP ji nechala na pobočkách zájemcům k rozebrání.

Někdejší opoziční a dnes vládní strany z koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) loni vyzvaly Babišovo hnutí ANO, aby si peníze na tisk a distribuci brožury započítalo do výdajů na předvolební kampaň do Sněmovny. Povolený limit činí 90 milionů korun. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran na konci loňského září ale konstatoval, že brožura by zákon neporušila a nebyla kampaní. Vyzval však k jejím dílčím úpravám.