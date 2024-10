Vznik Československa na Hradě oslaví i velvyslanec spojovaný s Tálibánem

„Je protokolární zvyklostí zvát všechny vedoucí diplomatických misí. Jedinou výjimkou je z pochopitelných důvodů Rusko a Bělorusko. Pozvánky jsou jménem prezidenta republiky a první dámy,“ potvrdil redakci iDNES.cz pozvání velvyslance Afghánistánu mluvčí Kanceláře prezidenta Vojtěch Šeliga. Předchozí prezident Miloš Zeman s chotí afghánského velvyslance nezval.

Blízké kontakty Tálibánu s velvyslancem Aryobeem potvrzuje afghánský nezávislý tisk, především pak 8AM Media, také známý jako Hasht-e-Subh Daily. Jde o exilový, nezávislý server, který tvoří afghánští novináři a obhájci lidských práv, kteří ze země unikli po převzetí moci Tálibánem v roce 2021, nebo pro deník pracují pod rouškou anonymity.

Ve svém článku „Využívání diplomatických výsad: Obavy z korupce. Pět afghánských diplomatických misí spolupracuje s Tálibánem“ varují před pěticí diplomatů, kteří úzce spolupracují s Tálibánem.

Úzké vazby s režimem Tálibánu

„Čtyři afghánské ambasády a jeden konzulát v Evropě fungují pod dohledem ministerstva zahraničních věcí Tálibánu. Patří mezi ně ambasády v Nizozemsku, Španělsku, České republice a Bulharsku, a také konzulát v německém Mnichově. Tyto politické reprezentace udržují úzké vazby s Tálibánem a fungují pod kontrolou režimu,“ uvádí.

Představitelé Tálibánu se účastní slavnostního ceremoniálu k otevření plynovodu Turkmenistán-Afghánistán-Pákistán-Indie (TAPI) v Kábulu (11. září 2024)

Diplomatické zdroje deníku Hasht-e-Subh Daily naznačují, že někteří z těchto představitelů jednají s Tálibánem kvůli etnické příslušnosti, obavám z odhalení minulé finanční a administrativní korupce, politickým napojením na bývalé úředníky a osobním zájmům. Zmíněn je i velvyslanec v Česku Aryobee.

„Pan Aryobee dříve působil jako afghánský ministr komunikací a informačních technologií. Jeho vzdělání je nejasné. Bakalářský titul, který předložil tehdejší vládě prezidenta Ašrafa Gháního (prezidentský úřad zastával do roku 2021, kdy byla vláda svržena a nahrazena zástupci Tálibánu, pozn.red.) je přinejmenším sporný. Absolvoval i IT kurz a kurzy angličtiny v Péšáváru a do Kábulu se přestěhoval pět let po konferenci v Bonnu, která v roce 2001 ustanovila vládu,“ píše deník.

Velvyslance přímo viní z toho, že se řídí směrnicí, které radikální hnutí nastavilo a předává mu veškeré informace o žadatelích o konzulární služby. Ministerský post podle exilového deníku získal za „donášení“ informací z ministerstev a institucí Ghánímu před tím, než se stal prezidentem. Ten ho nakonec z postu odvolal, především kvůli rozsáhlé korupci a nedodržování právních právních postupů.

Redakce iDNES.cz oslovila velvyslance Aryobeeho, který po pádu tehdejšího režimu v rozhovoru tvrdil, že by s Tálibánem nikdy nespolupracoval. „Nechci pracovat pod vlajkou Tálibánu. Nikdy,“ uvedl v roce 2021. Na tom trvá podle odpovědi ambasády i nyní.

„Velvyslanec Afghánistánu v České republice zastupuje Islámskou republiku Afghánistán, nikoliv Tálibán. Na velvyslanectví je vyvěšena tříbarevná vlajka a neexistuje žádné spojení s takzvaným emirátem nebo Tálibánem,“ odpověděla zástupkyně ambasády paní Rena. Radikální hnutí oficiálně používá bílou vlajku s černou šáhadou, tedy vyznáním víry, které patří k pěti pilířům islámu.

Redakce iDNES.cz má z důvěryhodného zdroje k dispozici i nově vystavený pas, který vystavila současná vláda v Afghánistánu, tedy radikální hnutí Tálibán a další dokumenty, které prokazují úzký kontakt s hnutím, například žádost o zařazení vládní delegace z roku 2022 na veletrh zbrojních technologií IDET v Brně.

Diplomatický pas velvyslance Aryobee vystavený v dubnu tohoto roku.

Vedoucí tiskového oddělení ministerstva zahraničních věcí ČR Mariana Wernerová uvedla, že v případě možného ohrožení by Česko přijalo opatření. „Velvyslanec Afghánistánu je v Česku akreditován od roku 2019. Nezastupuje režim Tálibánu a nezprostředkovává jakékoliv naše kontakty s nim. Pokud by jeho činnost ohrožovala zájmy Česka, naše strana by přijala, podobně jako by tomu bylo v jiných případech, příslušná opatřeni,“ řekla.

„Při výkonu konzulární agendy lze předpokládat praktickou komunikaci s úřady, což ale není nutně komunikace s politickým vedením Tálibánu. S úřady v Kábulu ostatně komunikuje například i tamní zastoupení EU, aniž by to znamenalo uznání tálibánského režimu,“ dodala.

Víza vyřizuje nový režim Tálibánu

Arabista Petr Pelikán v současném diplomatickém zastoupení vidí paradox a myslí si, že spolupráce s Tálibánem je očividná. „S Afghánci a jejich vyslanectvím je to roztomilý paradox. Na jedné straně jsme halasně zrušili náš zastupitelský úřad v Kábulu a odvolali velvyslance z funkce, na druhé straně tady funguje afghánské vyslanectví, přestože neuznáváme jejich vládu. Minulý měsíc mi tam normálně vydali vízum, ke schválení to posílají na afghánské ministerstvo zahraničních věcí, to znamená, že současný režim je uznává a platí,“ myslí si.

Současným ministrem zahraničních věcí v Afghánistánu je Mawlawi Amir Khan Muttaqi. V Tálibánu je od začátku, byl dokonce mluvčím hnutí a vyjednavačem po převzetí moci v Kábulu.

Pelikán v zahraničních zastoupeních Afghánistánu vidí pokrytectví. Zmiňuje i Německo, o jehož konzulátu článek v Hasht-e-Subh Daily také hovoří. Opět v souvislosti s řadou podivných praxí.

„Pokud vím, podobně pokrytecky to funguje v Německu. Afghánští migranti žádající v Německu o mezinárodní ochranu si chodí na tamní vyslanectví pro náhradní doklady, se kterými potom pracují německé orgány při azylovém řízení. Vyslanectví je přitom taky kompletně obsazené lidmi jmenovanými za minulého režimu tvrdícími, že jsou jednoznačně protitálibánští,“ dodává Pelikán.

Odvolání, či demise velvyslance podle Pelikána nepřipadá v úvahu. „Afghánci ho neodvolají, protože bez velké reklamy slouží novému režimu, a zároveň ho nemůžou vyměnit, protože nový velvyslanec by tady nedostal agrément. A totéž bude v Německu a s velkou pravděpodobností i ve většině dalších států,“ dodává k situaci zastupitelského úřadu.

A jak známý arabista hodnotí pozvání velvyslance Aryobeeho na Den vzniku Československa na hrad? „Můj odhad je, že jenom v prezidentské kanceláři nezafungovala rutinní administrativa. Patrně úředník, co má na starosti rozesílání pozvánek vzal mechanicky seznam hlav diplomatických misí včetně afghánského velvyslance. I kdyby mu to poslali úmyslně, mne osobně by to nepobuřovalo. Trapný dvojí metr naší zahraniční politiky mi vadí obecně, tohle je drobnost. Kdyby to s postojem k afghánskému režimu mysleli vážně, už je pan velvyslanec dávno persona non grata,“ dodává na závěr Pelikán.