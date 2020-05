Bez služeb salónů se obejde více než polovina Češek, ukázal průzkum

20:52 , aktualizováno 20:52

I po uvolnění vládních opatření chce 53 procent Češek bez ohledu na věk pečovat o svůj vzhled převážně doma. Služby salónů pak plánuje nahradit domácí péčí hned 78 procent žen do 29 let. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK pro společnost dm drogerie markt. Většina žen se podle něj v době omezení naučila starat o svůj zevnějšek sama.