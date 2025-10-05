Rodiče chtějí předmět finanční výchova. V praxi ale záleží na ochotě škol i učitelů

Markéta Lankašová
  13:00
Nejdůležitější je čeština, cizí jazyky, matematika a hned za nimi finanční gramotnost. Čeští rodiče si přejí, aby se jejich děti učily orientovat v otázkách peněz a hospodaření už ve škole, klidně i na prvním stupni.

Ukazuje to průzkum agentury Ipsos, který má redakce iDNES.cz exkluzivně k dispozici. Navzdory slibům, že právě toto téma dostane ve školách větší váhu, se tak ale podle odborníků z branže neděje.

Ze zářijového reprezentativního průzkumu mezi 1 050 rodiči školáků a studentů si 97 procent dospělých přeje, aby školy kladly větší důraz na praktické dovednosti.

Konkrétně nejčastěji zmiňují finanční vzdělávání, mediální gramotnost a digitální dovednosti včetně kyberbezpečnosti. Důležitá je pro rodiče i zdravověda nebo osobnostní výchova, která učí, jak komunikovat a řešit konflikty.

Konkrétně u nás jsou žáci překvapeni, že ne každý bere dávky od státu nebo že telefon za několik tisíc není samozřejmost. Myslí si, že je normální mít všechno hned, a nepřemýšlejí, co bude zítra.

Nur Ashraf Bekaiučitelka z předlické základní školy v Ústí nad Labem

