Ukazuje to průzkum agentury Ipsos, který má redakce iDNES.cz exkluzivně k dispozici. Navzdory slibům, že právě toto téma dostane ve školách větší váhu, se tak ale podle odborníků z branže neděje.
Ze zářijového reprezentativního průzkumu mezi 1 050 rodiči školáků a studentů si 97 procent dospělých přeje, aby školy kladly větší důraz na praktické dovednosti.
Konkrétně nejčastěji zmiňují finanční vzdělávání, mediální gramotnost a digitální dovednosti včetně kyberbezpečnosti. Důležitá je pro rodiče i zdravověda nebo osobnostní výchova, která učí, jak komunikovat a řešit konflikty.
Konkrétně u nás jsou žáci překvapeni, že ne každý bere dávky od státu nebo že telefon za několik tisíc není samozřejmost. Myslí si, že je normální mít všechno hned, a nepřemýšlejí, co bude zítra.