Konec nejdéle vládnoucího habsburského monarchy přesně odrážel to, jaký byl celý život – umanutý, svázaný pravidly a pohlcený úřednickou rutinou. Šestaosmdesátiletý císař s těžkým zápalem plic a vysokou horečkou i v den své smrti vstal jako vždy o půl čtvrté ráno a sedl ke spisům. Odmítal postel, protože panovník přece neuléhá, dokud nemá čistý stůl.
Nahowská ho viděla in flagranti, pozorovala jeho ranní rituály. Všimla si, že nosí nátělník, který je samá díra. Když mu navrhla, že ho vymění za nový, císař to striktně odmít.