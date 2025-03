Přibývá lidí, které mučí vzácná nevyléčitelná nemoc. Těžko hledají pomoc

Dystonie je nevyléčitelné neurologické onemocnění, které má řadu forem, příčin i projevů a většině pacientů výrazně mění život. Nemohou ovlivnit svalové stahy, záškuby a křeče, které kroutí postiženou částí těla. Nemocní lidé popisují i kruté bolesti, třes a další potíže včetně duševního utrpení. Mnozí přitom dlouho netuší, co se to s nimi vlastně děje.

„Někteří lékaři nemoc dodnes neznají, nebo na ni nemyslí. Potíže pacientů bagatelizují, a buď je neléčí vůbec, nebo špatně. Určení diagnózy trvá dlouho a jednoduché to není ani pak. Je málo odborníků mezi fyzioterapeuty i lékaři, kteří nám píchají injekce botulotoxinu do postižených svalů, což je u těžkých stavů hlavní způsob léčby,“ popisuje ze zkušeností šedesátiletá Jana Vičarová z Ústí nad Labem, předsedkyně pacientského spolku Dystonie - rodina spolu.

Plíhal musel odložit kytaru

Žena předloni sepsala průvodce nemocí pod titulem Nápadník pro život s dystonií. Kmotrem příručky, kterou si lze zdarma přečíst na internetu, se stal známý kytarista, zpěvák, skladatel, textař a básník Karel Plíhal. Také je dystonik.

Stejně jako řada dalších muzikantů trpí takzvanou křečí hudebníků. Před devíti lety začal mít potíže s citlivostí prstů a křečemi ruky, kterou hrál na kytaru. Nezbývalo mu než hudební nástroj odložit a naplánované koncerty rušit. Později se na pódia vrátil, ale už ho doprovází jiný kytarista. Sám hraje na mandolu.

Na 11. dubna chystá křest další knížky o nemoci padesátiletá Andrea Urbanová. Před dvěma lety onemocněla cervikální dystonií, která zasahuje oblast krku a hlavy. Kmotři publikace budou tentokrát dva. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, kde nemocná žena pracuje jako zdravotní sestra na chirurgii. A Jana Vlčková, primářka tamního rehabilitačního oddělení, která ženě aplikuje botulotoxin a plánuje individuální rehabilitace.

Když Urbanová hledala fyzioterapeuty, sedm rehabilitačních pracovišť ji odmítlo s tím, že dystonikům se nevěnují. Doktorka Vlčková se kvůli Urbanové začala péči o tyto pacienty učit.

Pomoc zatím pacienti nacházejí obvykle jen v nemocnicích. Ambulantních odborníků se zaměřením na dystonie je minimum. Podle primáře neurologie v Městské nemocnici Ostrava Lukáše Klečky je problém v tom, že dystoniků je málo, ale vzdělávání lékařů trvá dlouho a kurzy stojí čas i peníze.

„Například jedna ampulka botulotoxinu stojí až pět tisíc a její spotřeba je časově omezená. Pro lékaře v ambulanci je léčba ekonomicky nevýhodná,“ vysvětluje Klečka.

Pro pacienty je přitom rychle dostupná odborná pomoc zásadní. „Začátky byly hrozné. Vedla jsem si deník. Psycholožka mi poradila, ať se z toho vypíšu,“ vzpomíná Urbanová, které se náhle změnil život předloni na podzim. Na noční směně v nemocnici se jí hlava zvrátila dozadu a nešla vrátit zpátky. Bolesti křečovitě staženého krku ji mučily několik měsíců.

„Nemohla jsem pořádně jíst, spát, sejít schody bez doprovodu... Když jsem jela autobusem s hlavou otočenou ke stropu, malá holčička na mě zírala a pak upozornila svou maminku. Ta jí nahlas řekla, že na blázny se neukazuje. Zdrtilo mě to. Rozbrečela jsem se a vystoupila,“ líčí žena.

Čekání na zázrak

Jako zdravotnice pátrala po příčinách potíží. Za půl roku lékaři potvrdili její podezření na cervikální dystonii. Jiní čekají na verdikt mnohem déle. Loni v květnu se žena vrátila do práce. Dál však žije s bolestmi a křečemi krku, které tlačí její hlavu vzhůru, a čeká na zázrak. „Přestal mi zabírat botulotoxin a jiná účinná léčba zatím není. Ale chystáme se s lékařkou do specializovaného centra v Praze, třeba najdeme řešení,“ doufá Urbanová.

Se situací už je srovnaná. I proto se rozhodla vydat své prožitky knižně, aby málo známou nemoc představila veřejnosti. Nemocnice, v níž pracuje, podpořila kromě vydání knížky také informační kampaň o nemoci. Ta odstartovala začátkem března a potrvá až do křtu knihy. Lidé na facebookovém profilu Urbanové vyjadřují pacientům se stejnou nemocí podporu tím, že sdílejí vlastní fotografie s hlavou natočenou vzhůru.

„V Česku trpí některou z mnoha forem dystonie okolo šesti tisíc lidí, přesná čísla nejsou známa. Pacientů přibývá i díky lepší diagnostice. Nemoc je nevyléčitelná, v některých případech dědičná. U většiny však dokážeme zmírnit její projevy botulotoxinem, léky a rehabilitací. Výjimečně může pomoci hluboká stimulace mozku elektrodami,“ vysvětluje neuroložka Petra Havránková z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Řadě lidí nemoc ničí kariéru. „Mám v péči asi patnáct hudebníků. Část z nich už musela odložit hudební nástroj, který je živil. Pacientům, u nichž léčba nezabírá a nezvládají pracovní zátěž, nezbývá než žádat o invalidní důchod,“ dodává lékařka Havránková z pražského centra, které se specializuje na léčbu extrapyramidových onemocnění, mezi něž patří i dystonie. Je jediné v Čechách. Pacienti tam proto na vyšetření čekají tři až čtyři měsíce.

Na Moravě jsou taková centra dvě: ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a ve Fakultní nemocnici Olomouc. I tam ale pacientů přibývá a na vyšetření musí čekat. „Záleží na situaci a stavu pacienta. Objednáváme je za jeden až čtyři měsíce,“ říká brněnský neurolog Marek Baláž.

Peklo s nemocí od dětství

Proti tomu, co zažívali lidé v minulosti, je to velká změna k lepšímu. Jana Vičarová totiž čekala na správnou diagnózu téměř čtyři desetiletí. Peklo kvůli nemoci přitom zažívala už od tří let. Tehdy se u ní poprvé objevily záškuby horní poloviny těla. Stav se zhoršoval a přidaly se i úzkostné stavy a panické ataky.

„Ve škole učitelka křičela, že jsem nervák. Lékaři si tehdy nevěděli rady. Nasadili mi léky proti epilepsii i antidepresiva. Moc to ale nepomáhalo. Psychiatři moji mámě nesmyslně tvrdili, že za moje problémy může ona,“ vzpomíná Vičarová.

I když se snažila, vlastní vůlí projevy nemoci potlačit nedokázala. „Po porodu dcery jsem se třásla tak, že lékařku, která mě šila, jsem třískala koleny do hlavy. Byla nepříčetná. Nechápala, že s tím nemůžu nic udělat,“ líčí žena.

Až v roce 2007 se stala první českou pacientkou, u které lékaři potvrdili dědičnou myoklonickou dystonii způsobenou vadným genem. Jenže také zjistila, že informací o nemoci je málo a možností léčby ještě méně. Proto založila pacientskou organizaci s cílem situaci zlepšit a pomáhat dalším lidem.

„Zachránila mi život v době, kdy jsem podléhala nejčernějším myšlenkám,“ říká o Vičarové vděčně Andrea Urbanová. „Pomohl mi její pozitivní přístup. Zjistila jsem, že jsou na tom lidé hůř a nevzdávají se,“ dodává nemocná zdravotnice. I ona teď pomáhá jiným, stala se koordinátorkou členů pacientské organizace dystoniků v Moravskoslezském kraji.