Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým premiérům, jako je například Vladimír Špidla či Mirek Topolánek. Na snímku nově zvolený poslanec za stranu Motoristé sobě Filip Turek s bývalou členkou personálu Bílého domu Eliškou Haškovou-Coolidge.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na slavnostní předávání státního vyznamenání přišli také současní senátoři. Na snímku vlevo bývalý kandidát na premiéra Pavel Fischer (TOP 09) a uprostřed Jana Mračková Vildumetzová (ANO).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Mezi hosty na Pražském hradě jsou také bývalí premiéři. Na fotografii je Vladimír Špidla s manželkou Viktorií.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Přišel také bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek s manželkou Lucií Talmanovou.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Europoslanec Jan Farský (STAN) dorazil na předávání státních vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu s manželkou Janou.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Bývalý ministr zdravotnictví a nově zvolený poslanec za hnutí ANO Adam Vojtěch dorazil na Pražský hrad bez doprovodu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová dorazili na Pražský hrad na předávání státních vyznamenání.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) dorazila na předávání státních vyznamenání na Pražský hrad bez doprovodu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předávání si nenechal ujít ani poslanec Evropského parlamentu za Stačilo! Ondřej Dostál.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Staronová poslankyně Michaela Šebelová (STAN) dorazila na předávání státních vyznamenání na Pražském hradě.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) při příchodu na Pražský hrad při příležitosti slavnostního předávání vyznamenání ke Dni vzniku samostatného československého státu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku Aleš Juchelka (ANO). (28. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku poslankyně Taťána Malá (ANO). (28. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku arcibiskup Jan Graubner. (28. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku poslanec Lubomír Metnar (ANO). (28. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku Radek Vondráček (ANO). (28. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku Ivan Bartoš. (28. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku poslanec Robert Plaga (ANO). (28. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hosté přichází na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku ministr kultury Martin Baxa. (28. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
První hosté se začínají sjíždět na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále proběhne slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Na snímku poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL). (28. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA