OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Josef Dyntr
  20:00
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým premiérům, jako je například Vladimír Špidla či Mirek Topolánek.
První hosté se začínají sjíždět na Pražský hrad, kde ve Vladislavském sále... Na slavnostní předávání státního vyznamenání přišli také současní senátoři. Na... Mezi hosty na Pražském hradě jsou také bývalí premiéři. Na fotografii je... Přišel také bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek s manželkou Lucií Talmanovou.... Europoslanec Jan Farský (STAN) dorazil na předávání státních vyznamenání u... Bývalý ministr zdravotnictví a nově zvolený poslanec za hnutí ANO Adam Vojtěch... Místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová dorazili na... Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) dorazila na předávání státních... Předávání si nenechal ujít ani poslanec Evropského parlamentu za Stačilo!... Staronová poslankyně Michaela Šebelová (STAN) dorazila na předávání státních... Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) při příchodu na Pražský hrad... Poslankyně za hnutí STAN Věra Kovářová při příchodu na Pražský hrad. (28. října...

