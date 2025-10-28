|
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...
Burevestnik se přeceňuje, hodnotí experti ruskou „superzbraň“. Putin už hlásí další
Rusko oznámilo úspěšný test nové rakety s jaderným pohonem Burevestnik. Prezident Vladimir Putin ji označil za „zbraň, která nemá ve světě obdoby“. Podle ruského velení dokáže letět prakticky...
Nic pro nás neudělal. Trumpovi odmítli v domově jeho předků dát čestné občanství
Zastupitelé západoněmeckého okresu Bad Dürkheim zamítli ve středu udělit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi čestné občanství. Odmítli tak návrh krajně pravicové strany Alternativa pro Německo...
Česko zažívá boom kremací zvířat. Za pohřeb mazlíčka lidé platí i statisíce
Z venku vypadá jako klasický výdejní Alzabox. Jen obrácený. Vložíte do něj mrtvého domácího mazlíčka a za pár dnů si tam vyzvednete jeho popel v urně. V Praze, Plzni a České Lípě fungují Memory Pet...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...
Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti
Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.
Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě
Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je už čtyři hodiny nedostupná. Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě...
Fed podle očekávání opět snížil úrokovou sazbu. A chystá nákupy dluhopisů
Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Fed zároveň ve středeční tiskové zprávě oznámil, že...
Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu
Nejméně deset lidí zabily na Haiti záplavy způsobené hurikánem Melissa. Další nejméně čtyři lidé zemřeli v předchozích dnech na Jamajce a v Dominikánské republice. Hurikán dorazil také na jihovýchod...
Zpívala proti Putinovi, u soudu si vyslechla další trest. A žádost o ruku
Soud v druhém největším ruském městě Petrohradě odsoudil ke 13 dnům vězení osmnáctiletou pouliční zpěvačku Dianu Loginovovou, vystupující pod uměleckým jménem Naoko. Soud tentokrát zpěvačku odsoudil...
Nevhodně načasované, reagovala rektorka AMU na vyvěšení palestinských vlajek
Nevhodně načasované, společensky velmi rizikové a obtížně přijatelné. Na nedávné vyvěšení palestinských vlajek na českých univerzitách těmito slovy reagovala rektorka Akademie múzických umění (AMU) v...
Boj proti nádoru prsu vedlo v Česku už sto tisíc žen. Nyní podlehne každá desátá
V Česku podle statistik žije více než 100 tisíc žen, které se léčily s nádorem prsu. Nově odhalených případů přibývá, je jich kolem osm tisíc ročně. Podíl žen, které se z rakoviny vyléčí, ale roste....
Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení
Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...