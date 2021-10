Metnar udělil vyznamenání, posmrtně ho získal legendární trenér Vejvoda

Metnar zároveň zastoupil prezidenta Miloše Zemana a udělil i čestný název Velitelství ochranné služby Vojenské policie. Jednotka nově může používat přívlastek „poručíka Milana Štěrby“ na počest příslušníka Vojenské policie, který padnul v Afghánistánu.

Nejvyšší vyznamenání ministerstva obrany Kříž obrany státu obdržel in memoriam legionář a člen odbojové organizace Obrana národa Josef Jirka. Do československých dobrovolnických jednotek se přihlásil v Rusku v roce 1916, po návratu do Československa se stal vojákem z povolání.

„Po okupaci českých zemí náležel k nejaktivnějším a nejvýznamnějším činitelům vojenské odbojové organizace Obrana národa,“ uvedlo ministerstvo obrany. Gestapo ho zatklo v únoru 1940 a v září 1942 byl popraven.

Zlatá lípa pro legendárního trenéra

Další z vysokých resortních vyznamenání - Zlatou lípu ministra obrany České republiky - rovněž posmrtně dostal fotbalista a fotbalový trenér Jaroslav Vejvoda. Během své hráčské kariéry se stal dvakrát mistrem se Spartou Praha, známosti však dosáhl především jako fotbalový trenér Dukly Praha, s níž se čtyřikrát po sobě stal mistrem Československa.

„Vycepoval Masopusta, Nováka či Pluskala. Duklu dovedl v šedesátých letech k úspěchům, které uznával celý svět a Ota Pavel o nich básnil ve svých knihách,“ napsal iDNES.cz v profilu Vejvody k nedožitým 100. narozeninám.



Stejné vyznamenání dostal i další sportovec, sportovní střelec David Kostelecký, olympijský vítěz z roku 2008, který na letošní olympiádě skončil druhý za reprezentačním kolegou Jiřím Liptákem.

Zlatou lípu dostali i Jindřich Machala, který se dlouhodobě snaží o obnovu vojenskou činností zničených památek a krajiny na Libavé, a starosta Milovic Lukáš Pilc. „Osobně přispěl k nastartování rozvoje Milovic, které se z bývalého vojenského prostoru mění v dynamicky se rozvíjející mladé město,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Záslužný kříž ministra obrany České republiky Metnar udělil mimo jiné majorce Zuzaně Šafusové, která působí jako lékařka-specialistka oddělení izolace a standardní péče ve specializovaném vojenském zařízení Těchonín. Zároveň pracuje ve vojenské nemocnici v Hradci Králové. Ze své funkce se podílela na řešení koronavirové pandemie, učila například personál domovů pro seniory používat ochranné pomůcky.

Za nejobtížnější označila vysvětlit lidem, jak se mají chránit a na co si mají dávat pozor, aby se nenakazili. „Že to je opravdu infekční onemocnění, že to má jednoduchá pravidla, že viru je úplně jedno, kdo kde teď vládne a kdo si co vymýšlí. Je jasná cesta přenosu, je jasná cesta, jak se nakazíte,“ poznamenala.