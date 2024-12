Pacientům nejvíc vadí dlouhé čekání. Zdravotnictví dali v průzkumu trojku

Zatímco mladší generace, které zdravotní péči využívají méně, jsou spokojenější, kritičtější pohled na současné zdravotnictví mají starší lidé, kteří potřebují péči častěji, nebo se sami starají o nemocné členy rodiny.

„České zdravotnictví obdrželo průměrnou známku 2,77, což naznačuje určitou míru nespokojenosti a prostor pro zlepšení,“ zhodnotil předseda Národní asociace pacientských organizací (NAPO) Robert Hejzák.

Výzkumná agentura oslovila v srpnu přes tisíc lidí ze všech regionů i věkových kategorií. Mladí ve věku 18–24 let hodnotili zdravotnictví lépe, průměrnou známkou 2,30. Senioři ve věku nad 65 let lékaře hodnotili průměrně známkou 2,70. Nejkritičtější byla ekonomicky aktivní generace lidí ve věku 55–64 let s průměrnou známkou 3,07.

Většina veřejnosti je navíc přesvědčená, že za posledních pět let se české zdravotnictví v ničem nezlepšilo. „To je alarmující výsledek v situaci, kdy za zmíněnou dobu výdaje na zdravotnictví vzrostly o téměř 250 miliard korun,“ míní Hejzák, podle kterého by se měli politici co nejdříve odhodlat ke koncepčním změnám, které zajistí udržitelnost systému i v dalších letech, kdy bude přibývat seniorů.

Málo chvály, víc kritiky

Výzkum se zaměřil i na to, co pacienti na současném zdravotnictví oceňují. Zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé vyzdvihli moderní technologické vybavení a odbornost zdravotnického personálu, ale jen 18 procent lidí zmínilo dostupnost péče a pouze 16 procent kvalitu péče spolu s ochotou personálu. Pětina všech respondentů nenašla vůbec nic, za co by zdravotnictví pochválila.

Naopak důvodů ke kritice našli lidé celou řadu. Přes 26 procent oslovených uvedlo, že jim vadí, když od nich lékaři požadují přímé platby za běžné služby. A zhruba stejný podíl respondentů zmínil, že se jim ve zdravotnictví nelíbí protekce a předbíhání pacientů s úplatky či známostmi.

Polovina lidí se nejvíc obává toho, že v budoucnu nebude dostatek lékařů. Zhruba 46 procent vnímá, že je to velký problém už teď, a přeje si, aby se dostupnost zdravotní péče zlepšila. Statisíce lidí mají problém najít praktického lékaře nebo ambulantního specialistu poblíž místa bydliště. A ještě větší problém je, když si chtějí domluvit termín návštěvy v době, kdy potřebují péči.

Ukázaly to i výsledky výzkumu. Více než polovina oslovených si stěžovala na příliš dlouhé čekací doby u ambulantních specialistů (51 %) a jen o něco méně i na dlouhé čekání na plánované zákroky v nemocnici (45 %).

Čekání se prodlužuje

„Je nás málo a stárneme. Proto se čekání na ošetření prodlužuje. Řada ordinací má čekací lhůty delší než tři měsíce a některé i stop stav, tedy nepřijímají nové pacienty. Potřebujeme posily, vyšší úhrady od pojišťoven i lepší organizaci péče, pokud chceme změnu,“ komentuje situaci předseda Sdružení ambulantních lékařů Zorjan Jojko.

Po dohodě lékařů s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami podle něj dostanou příští rok ambulantní specialisté nakonec za svou práci dost peněz na to, aby se situace proti letošku výrazně nezhoršovala. Ale na zlepšení to nestačí. „Zatím nevím o žádných změnách zákonů nebo relevantních návrzích, které by mohly situaci pro lékaře i pacienty v blízké budoucnosti změnit k lepšímu,“ říká Jojko.

Politici i ekonomové v Česku se už deset let přou o to, zda, kolik a jakou formou by si pacienti měli na péči připlácet. Zatímco někteří si to přejí co nejdříve, jiní krok striktně odmítají.

Podle Jojka není nutné, aby pacienti museli lékařskou péči částečně hradit ze svého. „Desítky miliard korun by se v systému daly ušetřit restrukturalizací lůžkové péče. Máme příliš mnoho nemocnic a v nich akutních lůžek, přičemž část není využitá. Pokud se je podaří zrušit či změnit v lůžka následné péče, ušetřené peníze i personál můžeme přesunout do ambulancí, kde pacientů přibývá,“ míní Jojko.