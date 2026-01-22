Sexting provozuje polovina mladých, nevyžádané zprávy dostávají hlavně ženy

Takzvaný sexting, tedy posílání zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem, praktikuje v generaci od 18 do 29 let polovina lidí, v celkové dospělé populaci zhruba třetina, zjistil výzkumný tým IRTIS z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Souvisí s ním ale řada problémů, od nevyžádaných zpráv po sexuální nátlak.
„Rychlý rozvoj digitálních technologií změnil způsob, jakým lidé navazují kontakty, komunikují a budují své vztahy. Pro mladistvé i dospělé se online interakce staly přirozeným rozšířením jejich společenského a milostného života. Technologie nejen podporuje přátelství a randění, ale také hraje ústřední roli v tom, jak objevujeme svou osobní identitu včetně sexuality,“ uvedla vedoucí výzkumného týmu Ainize Martínez-Soto.

Výzkumníci závěry zveřejnili na základě dat od 4000 adolescentů a 3460 dospělých.

Podle zjištění výzkumníků dostalo sexuálně laděnou nebo explicitní zprávu v posledním půlroce 47 procent dospělých ve věku od 18 do 59 let a odeslalo ji 36 procent dospělých v tomto věku. Mezi mladistvými od 11 do 16 let takovou zprávu obdrželo 21 procent lidí a odeslalo 11 procent.

Muži zprávy přeposílají bez svolení

Ačkoliv je sexting často spojovaný s intimními vztahy, dochází k němu i mimo ně nebo dokonce mezi cizími lidmi. Právě to je jeden z nejčastějších problémů spojených se sexuálně explicitními zprávami nebo snímky.

„Přibližně třetina dospělých uvedla, že obdržela nevyžádané sexuální zprávy. Častěji se to týká žen, takovou zprávu obdrželo 40 procent z nich ve srovnání s 27 procenty mužů. Ženy jsou neúměrně více vystaveny nežádoucí sexuální pozornosti v digitálním prostoru. Z výzkumů na toto téma víme, že dostávání nevyžádaných sexuálních zpráv je spojeno s depresí, úzkostí, stresem a nižším sebevědomím,“ přiblížil Vojtěch Mýlek z týmu IRTIS.

Nevyžádané sexuální zprávy dostává bezmála polovina mladých mezi 18 a 29 lety. Ve věkové skupině od 50 do 59 let je to o něco více než čtvrtina. Opakujícím se problémem je sdílení sexuálně laděného obsahu bez svolení. Muži tuto situaci zažili ve 12 procentech, ženy v pěti procentech. Muži zároveň častěji přeposílají zprávy od jiných lidí bez svolení, a to v 11 procentech ve srovnání se šesti procenty žen.

Provozovali jste někdy takzvaný sexting?

Mezi mladými od 11 do 16 let se sexting objevuje méně často než mezi dospělými. přibližně pětina z nich takovou zprávu v posledním půlroce dostala a zhruba desetina ji poslala.

Přibližně šestina dospívajících ve věku od 11 do 14 let zažila situaci, kdy je někdo o poslání sexuální zprávy či fotky požádal. Takové žádosti dostávaly častěji dívky, a to ve 20 procentech, zatímco chlapci ve 12 procentech.

„Pro dospívající byly typicky nepříjemné. Jelikož se se sexuálními žádostmi setkali i někteří jedenáctiletí, preventivní výchova by měla začít již před obdobím dospívání,“ uvedli výzkumníci.

