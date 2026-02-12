Nejvíc Čechů důvěřuje prezidentu Pavlovi, na úplném chvostu skončil Turek

Autor:
  13:29
Největší důvěru Čechů má prezident Petr Pavel. Věří mu 62 % lidí. Druhý v žebříčku skončil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterému důvěřuje polovina dotázaných. Nejvíc lidí, 70 %, nedůvěřuje Filipu Turkovi, uvádí průzkum CVVM.
Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu...

Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra...
Návštěva prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou na Olympijském festivalu na...
Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu na českobudějovickém...
17 fotografií

Na třetím místě se se 44 % v průzkumu umístil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryni financí Aleně Schillerové a premiéru Andreji Babišovi důvěřuje 43 % Čechů.

Naopak nejvyšší podíl nedůvěry mají podle výzkumu Filip Turek (70 %), Tomio Okamura (66 %) a Petr Macinka (60 %). Alespoň polovina Čechů také nedůvěřuje Zdeňku Hřibovi, Andreji Babišovi, Vítu Rakušanovi a Aleně Schillerové.

Lidé nejvíc věří politikům ANO. Větší důvěru než Fiala má i komunistka Konečná

„Důvěra k nejvyšším ústavním činitelům výrazně souvisí s volební preferencí respondentů, přičemž Petr Pavel má velmi vysokou podporu mezi voliči bývalé vládní koalice, Andrej Babiš mezi voliči hnutí ANO a SPD a Tomio Okamura mezi voliči SPD,“ uvedl sociolog Matyáš Marek z Centra pro výzkum veřejného mínění.

Dodal také, že mezi voliči Motoristů sobě je podíl důvěry k Petru Pavlovi (48 %) a Andreji Babišovi (45 %) téměř shodný.

U některých osobností se vyskytovalo mnoho odpovědí „nezná“. Více než dvě třetiny respondentů například neznají ministra zemědělství Martina Šebestyána (74 %) a ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (71 %). Přibližně dvě třetiny respondentů také neznají předsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla (65 %) a ministra dopravy Ivana Bednárika (63 %).

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje" na náměstí...

12. února 2026  14:01

Asia Express 2026: Prima představila všech devět párů soutěžících

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Televize Prima odhalila, kdo bude bojovat v nové show Asia Express. Mezi soutěžícími jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Asia Express, který nabídne podle...

12. února 2026

Další trest v kauze Stoka. Systém fungoval už dřív, řekl svědek a zároveň obžalovaný

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...

Poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde podle obžaloby o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed a městských firmách, dnes řešil Krajský soud v Brně. Na řadu přišli obžalovaní...

12. února 2026  9:37,  aktualizováno  13:50

Policie má při podezření na týrání zvířat vstupovat do obydlí, chystá ministr

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Vládní koalice urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Změny připravuje ministr zemědělství Martin Šebestyán, který je ve vládě za SPD. Šebestyán uvedl, že chystaný návrh počítá se...

12. února 2026  6:11,  aktualizováno  13:44

Kilometrový tunel i ekodukty. Takto bude vypadat D3 mezi Václavicemi a Voračicemi

Vizualiace dálnice D3 od Václavic do Voračic.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo územní rozhodnutí pro část středočeské dálnice D3 mezi Václavicemi a Voračicemi. Všechny úseky budoucí dálnice se mají začít stavět najednou v roce 2028....

12. února 2026  13:39

Nechutné výhrůžky političkám. Dopis z Karviné dostaly Richterová i Decroix

Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů. Na snímku předsedkyně klubu Olga...

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) obdržely vulgární dopis s výhrůžkami fyzickým násilím. Podle razítka na obálce je stejný autor poslal z Karviné. Richterová věc předává policii...

12. února 2026  12:52,  aktualizováno  13:37

Škrty v rozpočtu u rozvojové pomoci ohrozí i projekt MEDEVAC, říká Rakušan

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry...

Škrty ve státním rozpočtu na letošní rok v oblasti rozvojové pomoci podle předsedy hnutí STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ohrozí projekt MEDEVAC. Rakušan to řekl na tiskové konferenci...

12. února 2026  12:40,  aktualizováno  13:13

Zápis do mateřské školy 2026: letos je termín poprvé už v březnu

Ilustrační snímek

Letošní zápis do mateřských škol se poprvé posouvá už na březen. Podle novely školského zákona proběhne mezi 15. březnem a 15. dubnem. Co všechno je třeba vyplnit a přinést do školky a které děti...

12. února 2026  13:13

Skupina opozičních poslanců navrhla regulaci krátkodobého ubytování Airbnb

Dobrým znamením je, když má hostitel autorizovaný, prověřený profil.

Poslanci hnutí STAN, TOP 09 a KDU-ČSL společně předložili novelu zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Jeho cílem je dát obcím větší pravomoc regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb a...

12. února 2026  13:08

Švédsko je po osmi letech poprvé měsíc bez obětí gangů. Volí razantnější postup

Premium
Místo činu. Policisté ohledávají trosky po výbuchu restaurace v centru...

Policistům severské země se daří krotit násilí imigrantských gangů, nyní jdou tvrdě po krku jejich mafiánským pohlavárům.

12. února 2026

Začal summit o konkurenceschopnosti. Babiš řeší povolenky i omezení Komise

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...

Od našeho zpravodaje v Belgii Lídři EU se ve čtvrtek schází na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem je konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupuje, před...

12. února 2026,  aktualizováno  12:52

