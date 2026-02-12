Na třetím místě se se 44 % v průzkumu umístil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryni financí Aleně Schillerové a premiéru Andreji Babišovi důvěřuje 43 % Čechů.
Naopak nejvyšší podíl nedůvěry mají podle výzkumu Filip Turek (70 %), Tomio Okamura (66 %) a Petr Macinka (60 %). Alespoň polovina Čechů také nedůvěřuje Zdeňku Hřibovi, Andreji Babišovi, Vítu Rakušanovi a Aleně Schillerové.
|
Lidé nejvíc věří politikům ANO. Větší důvěru než Fiala má i komunistka Konečná
„Důvěra k nejvyšším ústavním činitelům výrazně souvisí s volební preferencí respondentů, přičemž Petr Pavel má velmi vysokou podporu mezi voliči bývalé vládní koalice, Andrej Babiš mezi voliči hnutí ANO a SPD a Tomio Okamura mezi voliči SPD,“ uvedl sociolog Matyáš Marek z Centra pro výzkum veřejného mínění.
Dodal také, že mezi voliči Motoristů sobě je podíl důvěry k Petru Pavlovi (48 %) a Andreji Babišovi (45 %) téměř shodný.
U některých osobností se vyskytovalo mnoho odpovědí „nezná“. Více než dvě třetiny respondentů například neznají ministra zemědělství Martina Šebestyána (74 %) a ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (71 %). Přibližně dvě třetiny respondentů také neznají předsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla (65 %) a ministra dopravy Ivana Bednárika (63 %).