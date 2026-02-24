Trump oslabuje demokracii, shoduje se většina Čechů. Cení si vztahů s Polskem

Většina Čechů označuje dosavadní působení Donalda Trumpa ve funkci prezidenta za negativní. Shodlo se na tom 75 procent dotázaných, kladně jeho úřadování vnímá 20 procent. Podobné výsledky ukázala i otázka na vztah mezi jednáním amerického prezidenta a stavem demokracie. Jen 15 procent respondentů jeho kroky vnímá jako posílení pro tamní demokracii, 73 procent se naopak přiklání k názoru, že demokracii škodí.
Popularita amerického prezidenta přitom úzce souvisí se vzděláním a politickým názorem dotázaného člověka. S rostoucím vzděláním obliba Trumpa klesá a z výzkumu je zřejmé, že nejvíce zastánců má mezi voliči SPD (44 %), ANO (32 %) a Motoristů (38 %).
Oproti předchozímu roku je celkově patrný nárůst kritického postoje k USA. Češi se v průzkumu shodují, že USA ve své zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy (91 procent), přes 80 procent dotázaných míní, že neberou ohled na mínění světového společenství. Podobná část nesouhlasí ani se zavedenými cly vůči Evropské unii. Zároveň však jen 55 procent dotázaných uvádí, že má zájem sledovat aktuální vývoj tamní politické situace.
Mezi vztahy s dalšími zeměmi vyzdvihují Češi především ty s Polskem. Jako spojence Poláky vnímá 81 procent dotázaných, 66 procent za spojence označuje i Německo či skandinávské státy, hned za nimi je Francie. Na opačné straně žebříčku se umístilo Rusko, které za protivníka označilo 75 procent lidí. Ani Maďarsko nedopadlo nejlépe, pozitivní hodnocení si vysloužilo jen u 35 procent respondentů.