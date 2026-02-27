Výživné po rozvodu pro exmanžela či exmanželku. Kdo, kolik a jak dlouho platí

Zatímco po rozvodu mají děti právo na alimenty, aby mohly sdílet životní standard obou rodičů, u bývalých manželů tomu tak není. Ve výjimečných situacích však může soud rozhodnout, že i protistrana má po rozvodovém řízení nárok na určitou „podporu“. Zejména, když rozvod znamená dramatickou ztrátu existenční jistoty.
V článku se dozvíte:
1) Jaké jsou manželské povinnosti?
2) Nárok na výživné po rozvodu:
3) Podmínky:
4) Výše vyživovací povinnosti:
Jaké jsou manželské povinnosti?
Termín „manželské povinnosti“ se vžil v mnoha konotacích. Občanský zákoník je však kodifikuje jako morální hodnoty: „Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.“ Méně rytířské, ale mnohem praktičtější je pak právo manželů i manželek na to, aby jim protějšek sdělil podrobnosti o svých příjmech, jmění, o své práci či studiu.
Ačkoli je realita mnohdy úplně jiná, manželé mají vůči sobě ze zákona také vyživovací povinnost, která jim zajišťuje stejnou „hmotnou a kulturní úroveň“ a trvá bez ohledu na skutečný stav jejich vztahu nebo zda spolu žijí ve společné domácnosti. Tato situace je asi nejčastější a nejpřirozenější u párů s malými dětmi, kdy jeden z partnerů o děti pečuje a druhý zajišťuje ekonomický chod domácnosti. Ani rozchodem se tato situace nemění a manželé (byť pouze ve formálním svazku) mají vůči sobě navzájem vyživovací povinnost.
Na co má manžel nebo manželka nárok po rozvodu?
S úředním rozvodem však přichází nutnost finančního vypořádání i vzájemné ekonomické nezávislosti. Zatímco dělení majetku je častým kamenem úrazu, vyživovací povinnost s koncem manželství přirozeně zaniká. Krach dlouholetého vztahu však pro mnohé lidi znamená dramatickou existenční změnu, se kterou se nemohou vyrovnat ze dne na den. Výživné na rozvedeného manžela (či manželku) pak slouží k tomu, aby nemusel těsně po rozvodu čelit nouzi.
„S problematikou výživného rozvedeného manžela se v naší poradně nesetkáváme často. Nárok na něj totiž zdaleka nevzniká vždy,“ vysvětluje Tereza Patočková, právnička ze společnosti Aperio s tím, že „rozvedený manžel (nebo manželka) má nárok na výživné v případě, že není schopen se živit sám a tato jeho ‚neschopnost‘ má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním.“ Tedy například již výše zmíněný případ péče o společné děti nebo skutečnost, že jeden z manželů opustil zaměstnání, aby mohl plně zajišťovat chod domácnosti.
Záleží však také na věku, zdravotním stavu i na tom, zda je možné výživné po manželovi, který by ho měl platit, spravedlivě požadovat. Tereza Patočková v tomto případě doporučuje rozvedeným manželům dohodu, například prostřednictvím mediace.
Jaké jsou podmínky?
„Pokud k dohodě nedojde, rozhoduje soud, který zvažuje, jak dlouho manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno,“ pokračuje Tereza Patočková. Mezi posuzované faktory patří:
- zda a proč si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
- zda si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
- jak se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
- zda se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, jakož i jiné obdobně závažné důvody.
Kolik? Je stanovena výše vyživovací povinnosti?
Zákon nestanoví pevnou částku ani výpočet výživného, jako je tomu u alimentů na děti. Hovoří se zde o „přiměřeném rozsahu“, který se určuje individuálně podle konkrétních okolností. Výživné může být nahrazeno i jednorázovým „odbytným“.
Zatímco „běžné výživné“ slouží k zajištění základní obživy, může soud výjimečně ustanovit i výživné v takové výši, které po omezenou dobu poskytne oběma stranám stejný životní standard. „Výživné, které zajistí v zásadě stejnou životní úroveň, lze přiznat pouze v případech, kdy manžel, který požaduje výživné, rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a rozvodem mu byla způsobena závažná újma,“ doplňuje Tereza Patočková. V praxi se setkáváme také s označením „sankční výživné“, protože funguje jako sankce za rozvrat manželství pro jednoho z partnerů a odškodnění za citovou a ekonomickou újmu pro druhého.
I v tomto případě se však jedná jen o určitou „dobu hájení“, nikoli o trvalý stav. „Právo rozvedeného manžela na výživné v této výši lze považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, maximálně tři roky od rozvodu,“ uzavírá Tereza Patočková.