Otec poslal výživné omylem dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky

Autor: ,
  15:02
Úřad práce odebral ženě dávky poté, co jí otec dítěte omylem poslal výživné dvakrát v jednom měsíci. Zastal se jí veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, podle něj úřad pochybil.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ženě na účet přišlo dva dny po sobě 7 500 korun s popisem „peníze pro Annu“. Zjistila, že jí otec její dcery poslal výživné omylem dvakrát a obratem mu vrátila 6 000 korun zpátky. Domluvila se s ním, že 1 500 korun nechá dceři nad rámec zaslané částky na platbu za telefon. Úřad práce ženě ale následně odebral dávky.

„Úřad práce rozhodl vzít matce příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení kvůli cizí chybě. Tu matka bezodkladně napravila, když peníze poslala zpátky a doložila to výpisem z účtu,“ popsal situaci Křeček.

V odvolání proti rozhodnutí úřadu žena uvedla: „Důvodem odejmutí byla částka výživného 15 000 Kč, kterou jsem obratem vrátila majiteli.“ Z výpisu účtu však bylo zřejmé, že vrátila pouze 6 000 korun, proto její tvrzení považoval úřad za nevěrohodné.

„Úřad práce pochybil, když ženu nevyzval k upřesnění jejího vyjádření. Mohl si také sám ověřit tvrzení u otce dítěte. Poté se k věci vyjádřilo ministerstvo práce a sociálních věcí, které rozhodnutí o odnětí dávek potvrdilo. Podle něj neměla žena nic vracet, protože otec zaplatil výživné na měsíc dopředu,“ upřesnil ombudsman, který s postupem úřadu a ministerstva nesouhlasil.

Ministr práce a sociálních věcí po zásahu ombudsmana rozhodnutí v přezkumném řízení podle kanceláře ombudsmana zrušil. Úřad práce chybu napravil a dávky matce vrátil.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.