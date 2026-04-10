Ženě na účet přišlo dva dny po sobě 7 500 korun s popisem „peníze pro Annu“. Zjistila, že jí otec její dcery poslal výživné omylem dvakrát a obratem mu vrátila 6 000 korun zpátky. Domluvila se s ním, že 1 500 korun nechá dceři nad rámec zaslané částky na platbu za telefon. Úřad práce ženě ale následně odebral dávky.
„Úřad práce rozhodl vzít matce příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení kvůli cizí chybě. Tu matka bezodkladně napravila, když peníze poslala zpátky a doložila to výpisem z účtu,“ popsal situaci Křeček.
Neplatičů alimentů prudce přibylo. Vláda chce změnu, má jim opět hrozit vězení
V odvolání proti rozhodnutí úřadu žena uvedla: „Důvodem odejmutí byla částka výživného 15 000 Kč, kterou jsem obratem vrátila majiteli.“ Z výpisu účtu však bylo zřejmé, že vrátila pouze 6 000 korun, proto její tvrzení považoval úřad za nevěrohodné.
„Úřad práce pochybil, když ženu nevyzval k upřesnění jejího vyjádření. Mohl si také sám ověřit tvrzení u otce dítěte. Poté se k věci vyjádřilo ministerstvo práce a sociálních věcí, které rozhodnutí o odnětí dávek potvrdilo. Podle něj neměla žena nic vracet, protože otec zaplatil výživné na měsíc dopředu,“ upřesnil ombudsman, který s postupem úřadu a ministerstva nesouhlasil.
Do první třídy současně ve dvou zemích. Soud řešil hraniční případ střídavé péče o dítě
Ministr práce a sociálních věcí po zásahu ombudsmana rozhodnutí v přezkumném řízení podle kanceláře ombudsmana zrušil. Úřad práce chybu napravil a dávky matce vrátil.