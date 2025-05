14:34

Poslanci mají aktuálně na stole dvě novely. Podle té první by neplatiči alimentů už nemířili do vězení. Podle druhé budou rychleji u dluhů narůstat úroky z prodlení a navíc bude pohledávku na ně možné přeprodat. Samoživitelé by peníze od obchodníka dostali hned v plné částce, od dlužníka by si pak dluh přednostně vymáhal nový majitel.