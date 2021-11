Cizinců přibývá, školy mění výuku češtiny. Nově ji musejí učit i školky

Nastoupit do nové školy je vždy trochu těžké. Žák se musí seznámit s prostředím a se spolužáky. V případě dítěte, které je cizinec, je startovací pozice ještě složitější. Vypořádat se totiž musí i s novým jazykem. V Česku má takovým dětem pomoci s co nejrychlejším zapojením do kolektivu cílené doučování. To získalo od tohoto školního roku novou podobu.