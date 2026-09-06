Zatímco angličtina v rozvrhu zůstane a její výuka bude „přísnější“, pro němčinu, francouzštinu nebo španělštinu se děti budou moci rozhodnout. Ačkoli je školy budou muset nabízet a jazykovou skupinu otevřít byť pro jediného žáka, děti si místo jazyka budou moci zvolit třeba tělocvik navíc. Počítá s tím ministr školství Robert Plaga (ANO), o kroku už informoval i ředitele škol. Ty přitom nejvíc děsí případný malý počet zájemců o jazyk.
Jdeme proti evropským a světovým trendům. Místo abychom druhé cizí jazyky posílili, ještě více je oslabujeme.