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Místo němčiny dramaťák nebo tělocvik. Druhý cizí jazyk už nebude povinný

Markéta Lankašová
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Jeden sešit na angličtinu a jeden na další cizí jazyk musí mít dnes v aktovce každý žák osmé třídy v Česku. Nejpozději za dva roky to ale bude jinak.

Zatímco angličtina v rozvrhu zůstane a její výuka bude „přísnější“, pro němčinu, francouzštinu nebo španělštinu se děti budou moci rozhodnout. Ačkoli je školy budou muset nabízet a jazykovou skupinu otevřít byť pro jediného žáka, děti si místo jazyka budou moci zvolit třeba tělocvik navíc. Počítá s tím ministr školství Robert Plaga (ANO), o kroku už informoval i ředitele škol. Ty přitom nejvíc děsí případný malý počet zájemců o jazyk.

Jdeme proti evropským a světovým trendům. Místo abychom druhé cizí jazyky posílili, ještě více je oslabujeme.

Renáta Zajíčková (ODS)poslankyně

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Místo němčiny dramaťák nebo tělocvik. Druhý cizí jazyk už nebude povinný

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