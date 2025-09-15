Povodně 2024 začaly v pátek 13. září, už ve středu 11. ale meteorologové a zástupci vlády varovali, že mohou přijít záplavy srovnatelné s roky 1997 a 2002. V takové situaci si bývalý náměstek primátora v Děčíně Jan Skalický stoupl před zdymadlo Střekov na Labi a obšťastnil národ svými hláškami, které se na sociálních sítích rychle šířily.
A dosáhly skoro stejné popularity jako legendární hláška, že je situace nadmíru výtečná pražského primátora Igora Němce pár hodin předtím, než Vltava zatopila metro v srpnu 2002.
Jak velká je velká povodeň?
„A já se ptám: Je todleto velká voda, která opravdu musí zavřít výstavy, zavřít akce?“ promlouval Skalický k prostému lidu s nezbytnou dávkou patosu, jakou si projev nedůvěry k vládě jistě zaslouží. O nic jiného než vládní strašení důvěřivých občanů totiž podle něj ani nešlo.
„Ano, je tady velká voda, ale je to taková velká voda, aby lidé přemýšleli jenom o katastrofách, které se sem řítí? Aby nechodili ven, aby nemohla být kontaktní kampaň, a aby volby prošly v takovém krizovém stavu?“ rozohnil se Skalický, kterého před produkcí takového komentáře neochránila ani jeho minulost šéfa Ředitelství vodních cest ČR. U zdymadla Střekov, které měl při nahrávání videa za sebou, byl zvýšený průtok vody patrný i přesto, že Ústecký kraj měl patřit mezi nejméně zasažené kraje a že extrémní srážky padaly hlavně na východě území.
Zatímco voda zaplavovala obce, politik měl jasno o tom, proč vláda varuje před povodní: „V dnešní době nemůžeme vyloučit ani to, že se vládě náramně hodí, aby ukázali svoji připravenost ve žlutých pláštěnkách, ale hlavně, aby se lidé zase báli. Aby se odevzdali vládě, která nic nedělá, ale která umí strašit. Uvidíme. Budeme to pozorovat.“
Další pozorování, která na jeho pokyn český národ svědomitě provedl, vedla k nejrůznějším závěrům.
„Posíláme klíčenku“
„Pane Skalický gratuluji, myslím že jste horký kandidát na titul Blbec roku,“ komentoval uživatel YouTube další vyjádření Skalického, který se po příchodu povodní snažil všechny přesvědčit, že závažnost povodní zpochybňoval pouze ve svém regionu.
Zatímco někteří sledující ho pochválili za „zdravé názory“, jiní vcelku nekompromisně konstatovali: „Je mi z vás smutno. Co jste prezentoval je skandální a nyní se to snažíte okecat.“ A další mu s pochopením psali, že si za svůj příspěvek zaslouží klíčenku.
„Fakt se najde takový idiot?“
Nebylo by spravedlivé psát o dezinformacích za povodní 2024 a nezmínit i další aktivní činitele sociálních sítí. Sluší se připomenout aspoň Michala Krafta, asistenta poslance Jaroslava Foldyny za SPD, a jeho komentář k zasedání krizového štábu „Fakt se najde nějaký idiot, na kterého tohle funguje?“
Režiséra Jana Tománka zase rozčílilo zrušené burčákobraní a varování před povodněmi, když Vltava v Praze nestoupá. „Lidé opět někam zastrčili mozek a jen čekají ve ,stand by’ módu, až přijdou mediální instrukce nesmyslného strachu,“ vyjádřil své moudro.
Podobných proroků se před povodněmi vyrojilo víc. „Někteří dokonce na sítích sdíleli příspěvky, že žádné povodně nejsou, i když už dávno byly. Vyzývali lidi, ať se podívají z okna, že jenom prostě prší,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz poradce premiéra Miloš Gregor.
