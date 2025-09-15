Výtečná situace 2.0? Zatímco řeky loni stoupaly, Skalický pochyboval o povodni

Autor:
  5:00
Před povodněmi 2024 se ve veřejném prostoru objevovala nejen varování meteorologů, ale také úplně scestné odhady laiků a také vyložené dezinformace. Králem záplavových fake news se stal ústecký politik Jan Skalický. Zatímco se hladiny řek povážlivě zvedaly a zaplavovaly okolí, rozčiloval se na internetu: „Je todleto velká voda, která opravdu musí zavřít výstavy, zavřít akce?!“
Předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický v diskusním pořadu...

Předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický v diskusním pořadu Rozstřel. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zatopená Opava, vlevo sídliště Kateřinky (16. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
Nápojářskou skupinu Kofolu v Krnově postihla povodeň. (16. září 2024)
Na snímku opadající voda v Opavě. Sídliště Kateřinky. (16. září 2024)
24 fotografií

Povodně 2024 začaly v pátek 13. září, už ve středu 11. ale meteorologové a zástupci vlády varovali, že mohou přijít záplavy srovnatelné s roky 1997 a 2002. V takové situaci si bývalý náměstek primátora v Děčíně Jan Skalický stoupl před zdymadlo Střekov na Labi a obšťastnil národ svými hláškami, které se na sociálních sítích rychle šířily.

A dosáhly skoro stejné popularity jako legendární hláška, že je situace nadmíru výtečná pražského primátora Igora Němce pár hodin předtím, než Vltava zatopila metro v srpnu 2002.

Jak velká je velká povodeň?

„A já se ptám: Je todleto velká voda, která opravdu musí zavřít výstavy, zavřít akce?“ promlouval Skalický k prostému lidu s nezbytnou dávkou patosu, jakou si projev nedůvěry k vládě jistě zaslouží. O nic jiného než vládní strašení důvěřivých občanů totiž podle něj ani nešlo.

Povodně 2024: Ničivé, ale nejlépe předpovězené. Začaly dešti horšími než v roce 1997

„Ano, je tady velká voda, ale je to taková velká voda, aby lidé přemýšleli jenom o katastrofách, které se sem řítí? Aby nechodili ven, aby nemohla být kontaktní kampaň, a aby volby prošly v takovém krizovém stavu?“ rozohnil se Skalický, kterého před produkcí takového komentáře neochránila ani jeho minulost šéfa Ředitelství vodních cest ČR. U zdymadla Střekov, které měl při nahrávání videa za sebou, byl zvýšený průtok vody patrný i přesto, že Ústecký kraj měl patřit mezi nejméně zasažené kraje a že extrémní srážky padaly hlavně na východě území.

Je neschopný, opřela se opozice do děčínského náměstka, který zpochybnil volby

Zatímco voda zaplavovala obce, politik měl jasno o tom, proč vláda varuje před povodní: „V dnešní době nemůžeme vyloučit ani to, že se vládě náramně hodí, aby ukázali svoji připravenost ve žlutých pláštěnkách, ale hlavně, aby se lidé zase báli. Aby se odevzdali vládě, která nic nedělá, ale která umí strašit. Uvidíme. Budeme to pozorovat.“

Další pozorování, která na jeho pokyn český národ svědomitě provedl, vedla k nejrůznějším závěrům.

Rozvodněná řeka Odra v Ostravě. (16. září 2024)

Zatopená Opava, sídliště Kateřinky (16. září 2024)

„Posíláme klíčenku“

„Pane Skalický gratuluji, myslím že jste horký kandidát na titul Blbec roku,“ komentoval uživatel YouTube další vyjádření Skalického, který se po příchodu povodní snažil všechny přesvědčit, že závažnost povodní zpochybňoval pouze ve svém regionu.

Zatímco někteří sledující ho pochválili za „zdravé názory“, jiní vcelku nekompromisně konstatovali: „Je mi z vás smutno. Co jste prezentoval je skandální a nyní se to snažíte okecat.“ A další mu s pochopením psali, že si za svůj příspěvek zaslouží klíčenku.

OBRAZEM: Voda byla všude a pohltila Česko. Nejsilnější snímky

„Fakt se najde takový idiot?“

Nebylo by spravedlivé psát o dezinformacích za povodní 2024 a nezmínit i další aktivní činitele sociálních sítí. Sluší se připomenout aspoň Michala Krafta, asistenta poslance Jaroslava Foldyny za SPD, a jeho komentář k zasedání krizového štábu „Fakt se najde nějaký idiot, na kterého tohle funguje?“

Režiséra Jana Tománka zase rozčílilo zrušené burčákobraní a varování před povodněmi, když Vltava v Praze nestoupá. „Lidé opět někam zastrčili mozek a jen čekají ve ,stand by’ módu, až přijdou mediální instrukce nesmyslného strachu,“ vyjádřil své moudro.

Podobných proroků se před povodněmi vyrojilo víc. „Někteří dokonce na sítích sdíleli příspěvky, že žádné povodně nejsou, i když už dávno byly. Vyzývali lidi, ať se podívají z okna, že jenom prostě prší,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz poradce premiéra Miloš Gregor.

Dezinformátoři při povodních šířili nedůvěru a napakovali se, říká expert

Podívejte se na video Jana Skalického, které se stalo virálním:

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Petice proti známému developerovi. Tepličané nechtějí byty u lesoparku

Obyvatelé Teplic se bouří proti plánované výstavbě bytů. Podepisují petici, která kritizuje záměr známého místního developera Jaroslava Třešňáka postavit domy u Řetenického lesoparku. Podnikatel...

15. září 2025

Lidem nerozumím a vyhýbám se jim, říká spisovatel. Psát začal v léčebně

Ke psaní přičichl Jaroslav Irovský v rámci autoterapie v psychiatrické léčebně. Tehdy ještě netušil, že jednou bude mít na svém kontě devět knih. Aktuálně sklízí úspěch s dvoudílnou knihou Psí život,...

15. září 2025  5:24

Výtečná situace 2.0? Zatímco řeky loni stoupaly, Skalický pochyboval o povodni

Před povodněmi 2024 se ve veřejném prostoru objevovala nejen varování meteorologů, ale také úplně scestné odhady laiků a také vyložené dezinformace. Králem záplavových fake news se stal ústecký...

15. září 2025

My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky

Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta synonymem píle, se nyní potýká s ekonomickou a existenční krizí. Potvrzují to i statistiky: ze 38 zemí...

15. září 2025

Bezplatné školy s poplatky. Studenty vysokých škol trápí skryté výdaje

Premium

Studium na vysoké škole je v Česku oficiálně zdarma. Neoficiálně je to jinak. Studenti často narážejí na povinné výdaje, o kterých je nikdo předem neinformuje, a pokud ano, musí je z větší části...

15. září 2025

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Premium

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnosti a firmy. Tím by se dalo předejít kolapsu při blackoutu. Technologii, která to umožňuje,...

15. září 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

14. září 2025  23:24

Muž kradl v obchodě a vytáhl na člena ochranky nůž. Oba skončili v nemocnici

Pražští policisté v neděli večer vyjížděli k případu krádeže a s ní spojenou potyčkou v obchodním domě Metropole Zličín. Zadržený muž kradl v obchodě s drogistickým zbožím, údajně mělo jít o parfémy,...

14. září 2025  21:30

V nejlidnatější spolkové zemi Německa vyhrála kancléřova CDU. AfD svůj mandát ztrojnásobila

Komunální volby v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v neděli vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze s 34 procenty hlasů. Na druhém místě...

14. září 2025  19:14,  aktualizováno  20:36

Turci vyjádřili nespokojenost s Erdoganem. Na protest přišlo přes 50 tisíc lidí

Desítky tisíc lidí v neděli přišly v Ankaře protestovat proti vládě prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Podle organizátorů se protestu účastní na 50 000 lidí. Demonstraci svolala největší opoziční...

14. září 2025  20:29

Áčkoví rapeři jsou milionáři, vyprodávají haly, aniž by je hráli v rádiích, říká DJ Wich

Premium

Bezmála třicet let na scéně, přes dvacet vydaných desek, stovky skladeb a aktuálně vyprodaná O2 arena. Jednoho z nejvýznamnějších českých dýdžejů a hudebních producentů DJ Wiche čeká 19. září...

14. září 2025

Krádeže jako výzva z TikToku. Nebezpečný fenomén se objevil už i v Česku

Premium

Honba za popularitou na sociálních sítích přivádí mladé lidi stále častěji do konfliktů s okolím i se zákonem. Problémy s TikTokovými výzvami, natáčením u pokladen v obchodech nebo vymlouváním se na...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.