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Deset měsíců je pryč a školní rok končí. Žáci základních a středních škol ho završili předáváním vysvědčení. Pro některé to bylo poprvé, pro jiné naopak naposledy. Nyní začínají dvouměsíční prázdniny. Podívejte se, jak děti prožívaly poslední chvíle před létem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
K předávání vysvědčení patří neodmyslitelně i dárek pro paní učitelku, nejčastěji právě v podobě kytičky.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
První vysvědčení je potřeba pečlivě prostudovat, jak činí i školačka ze ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Paní učitelka je zejména pro nejmladší školáky velkým vzorem a před prázdninami je potřeba se s ní pořádně rozloučit. Třeba i velkým objetím.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Slavnostní chvíle provázely úsměvy, gratulace i poděkování pedagogům. I ti si v létě užijí zaslouženého volna.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Letošní letní prázdniny jsou navíc delší než ty loňské. Nejen čeští, ale i polští a slovenští žáci bez vyučování stráví 62 dní. Mají tak výhodu oproti německým dětem, jejichž prázdniny trvají tradičně šest až sedm týdnů.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Dlouhé volno však může potrápit rodiče, kteří často složitě řeší, jak svým dětem zajistit péči a program. Výhodou jsou pak firemní benefity nebo například příměstské tábory.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Základní školy po celé republice navštěvuje dle dostupných dat přes milion dětí, mezi nimi je letos i téměř 120 tisíc prvňáčků.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Právě pro prvňáčky je obdržení vysvědčení ještě o něco významnějším momentem. Slavnostní den malé školačky z 1.A Masarykovy školy v Plzni zachycuje i tento snímek.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na většině českých škol stále převládá tradiční hodnocení pomocí známek. Poslední dobou však přibývá institucí, které volí jeho slovní variantu, která bude v prvních třídách povinná od příštího roku. Podle některých expertů z oblasti vzdělávání má nová podoba hodnocení snížit tlak na výkon a poskytnout přesnější zpětnou vazbu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ačkoli měl letošní školní rok trvat původně do 30. června, ministr školství Robert Plaga ho o několik dní zkrátil. Ke změně přistoupil po zohlednění plánů mnohých rodin i s ohledem na organizační potřeby škol.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Poslední vyučovací dny před předáním vysvědčení často probíhají odlehčenější formou.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Dětem čekání na prázdniny učitelé zkracují třeba výlety do přírody nebo návštěvou kulturních akcí.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V první prázdninové dny na děti čeká řada odměn. Ať už zmrzlina zdarma nebo zvýhodněné vstupy do zoologických zahrad nebo aquaparků.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Své již třetí závěrečné vysvědčení obdržela i žákyně z českobudějovické ZŠ Nerudova.
Autor: Petr Lundák, MAFRA