|
Školní rok končí, žáci si šli pro vysvědčení. Užijte si prázdniny, vzkázal Plaga
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Školní rok končí, žáci si šli pro vysvědčení. Užijte si prázdniny, vzkázal Plaga
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Nový hraniční systém EU měl zrychlit a zpřesnit kontrolu cestujících. Místo toho se z něj před letní sezonou stává strašák evropských letišť. V Římě už otevřeně varují, že bez dočasného uvolnění...
Letní vedra se neprojevují jen na návštěvnosti koupališť nebo spotřebě zmrzliny. Výrazně ovlivňují také to, co si lidé objednávají v restauracích. Zatímco během chladnějších měsíců sahají hosté...
Hudební snímek Cesta za snem, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO, líčí strastiplnou pouť muzikanta z malého města za velkou slávou. Poté, co se z klipu s jeho písní nečekaně stane...
Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu v Česku na pětině měřicích stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích, od nížin po hory. Nejteplejší...
Ruský veterán Alexandr Lunin pohrozil Kremlu ozbrojenou vzpourou, pokud si s ním prezident Vladimir Putin nepromluví v živém televizním vysílání. Ve čtvrtek zveřejnil video, v němž uvedl, že chce...
Ve Lhotce u Berouna zemřel v pátek muž poté, co ho k plotu přimáčkla samovolně rozjetá dodávka. Okolnosti nehody budou kriminalisté zjišťovat, řekla v sobotu mluvčí středočeské policie Michaela...
Německo se potýká s náborem do armády a do července 2027 se bude muset rozhodnout o povinné vojenské službě, řekl šéf německého parlamentního výboru pro obranu Thomas Röwekamp. Německo se po ruské...
Americká armáda podle velitelství CENTCOM podnikla nové údery na cíle v Íránu, a to v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Íránské revoluční gardy následně v odvetě...
CHRPA Krnov je sociální podnik, který už 18 let dává práci lidem s handicapem a vyrábí dárky s příběhem. Přežil covid, povodně i těžká rozhodnutí. Stálo to za to? „Někdy si říkám, že ne. Pak ale...
Vilejši, řasy i další mořské organismy. Stovky tankerů, které kvůli válce na Blízkém východě zůstaly několik měsíců stát v Perském zálivu, nyní řeší další problém. Jejich trupy totiž obsadili...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Doba, o které snili tvůrci science fiction je tady. Umělá inteligence se stává inteligentnější než člověk. Svět si ale zatím dostatečně neuvědomuje, jaká rizika se s tím pojí. Možná lidé nebudou...
V Praze se po dvaceti letech koná celonárodní sjezd Náboženské společnosti Svědků Jehovových. Na třídenní kázání o Kristu, štěstí či na křest v bazénu dorazilo do O2 areny přes 10 tisíc členů. Církev...