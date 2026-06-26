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Úsměvy, objetí i kytice. Podívejte se, jak se děti loučily se školním rokem

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  11:54
ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách rozdala dětem vysvědčení. (26. června... Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26.... Školáci z pražských Petřin dostávají vysvědčení. (26. června 2026) Prvňáci v 1. A z Masarykovy školy na Jiráskově náměstí v Plzni přebírají... Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26.... Vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské v Praze (26. června 2026) Předávání vysvědčení prvňáčkům v Karviné. (26. června 2026) Prvňáci v 1. A z Masarykovy školy na Jiráskově náměstí v Plzni přebírají... Rozdávání vysvědčení na pražských Petřinách (26. června 2026) Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26.... Děti dostaly vysvědčení na ZŠ Věry Čáslavské na pražských Petřinách. (26.... Předávání vysvědčení v Praze. (26. června 2026)
Deset měsíců je pryč a školní rok končí. Žáci základních a středních škol ho završili předáváním vysvědčení. Pro některé to bylo poprvé, pro jiné naopak naposledy. Nyní začínají dvouměsíční prázdniny. Podívejte se, jak děti prožívaly poslední chvíle před létem.

Školní rok končí, žáci si šli pro vysvědčení. Užijte si prázdniny, vzkázal Plaga
Střední školy

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