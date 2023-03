Bylo to primitivní selhání policisty, říká k výstřelu ve školce expert Kazbunda

Je v pořádku, že jde policista do školky s nabitou zbraní? Jak k výstřelu může dojít?

Neumím si vysvětlit, proč by měl policista ukazovat zbraň dětem v mateřské školce. Dává mi to smysl u žáků na druhém stupni na základní škole. Chápu, že na besedu přijde uniformovaný policista, ale nevím, z jakého důvodu by mělo dojít k manipulaci se zbraní. Děti to neocení a podle mě ani nepochopí. To, že vyšla rána, je chyba manipulace se zbraní.

K čemu došlo? V čem policista chyboval?

Ukazoval jim rozborku zbraně. To, že došlo k výstřelu, teoreticky samozřejmě možné je. Ale daný člověk postupoval v rozporu s návodem na použití zbraně.

Můžete to popsat konkrétněji?

Pokud chcete pro ukázku rozebírat zbraň, prvním krokem je uvést ji do bezpečného stavu. To znamená vybít ji a zkontrolovat, že je to jen neškodný kus železa. Musíte vyndat zásobník a ujistit se, že nic není v komoře.

Pokud to policista udělá takto, potom si se zbraní může hrát a ukazovat ji dětem. Nic se nestane. Pokud ale něco udělá špatně a nedodrží tento postup, může se stát, že zbraň natáhne a dostane náboj do komory.

To je podle vás jediná možnost, jak k výstřelu mohlo dojít?

Ano, jediná. Byla to chybná manipulace se zbraní. A podle mého názoru také naprosto zbytečná. Když vyjde výstřel, je to chyba člověka, nikoliv zbraně. Je vysoce nepravděpodobné, že by rána vyšla sama od sebe.

Co si myslíte o tom, že do mateřské školy přijde policista se zbraní s ostrými náboji?

Pokud je to policista v uniformě, zbraň k tomu samozřejmě patří. Výjimkou je například nějaká přednáška, kam si myslím, že ji nosit nemusí. V případě, že ji ale má, musí dodržovat nějaká pravidla.

Mohlo k nějakému pochybení dojít už v předešlém dni, kdy policista odcházel z práce? Nebo když si ji ráno bral z trezoru?

Pokud se se zbraní manipuluje, na každé stanici je takzvané vybíjecí zařízení. Tak jako tak je to ale chyba člověka, který zbraň obsluhuje. Stejně jako řidič musí zkontrolovat auto před jízdou, policista musí vědět, v jakém stavu je zbraň, když si ji přebírá. To je i součástí zkoušky na zbrojní pas.

Daný člověk dostane do ruky zbraň, o které nic neví. A musí ji uvést do bezpečného stavu, aby s ní mohl dále manipulovat.

Čtvrteční incident tedy máte za školáckou chybu?

Bylo to primitivní selhání, chyba daného policisty, který zbraň obsluhoval. Když dělá člověk zkoušky na zbrojní průkaz a poruší základní algoritmus, tak ho vyhodí. Pokud postupuje správně, k ničemu takovému, co se stalo ve čtvrtek v mateřské škole, dojít nemůže.

Jaký postih policistovi hrozí?

Je to v pravomoci nadřízeného. Záleží na tom, jak případ posoudí. Není to trestný čin, spíše přestupek nebo porušení povinnosti.