Vystrčil se nechal otestovat na koronavirus a zůstává doma v karanténě

„Já jsem se nechal testovat včera, s tím, že budu mít výsledek buď dnes nebo zítra, předpokládám. Zároveň jsem požádal, aby bylo otestováno moje nejbližší pracovní okolí, se kterým se pravidelně setkávám,“ řekl iDNES.cz ve středu ráno Vystrčil.

„Teď jsem v Telči, izolován úmyslně a pracuji na dálku přes tablet, mobil a máme videokonference,“ uvedl šéf Senátu. Je doma jen s manželkou.

S Karpíškem, který v úterý oznámil, že má koronavirus, se setkal 18. března, když se Senát sešel v redukovaném složení kvůli koronaviru. „Předpokládám, že většina senátorů se nechá otestovat taky, aby byla jistota, že je všechno v pořádku,“ uvedl Vystrčiil.



Počítá s tím, že se ještě zpřísní pravidla pro fungování Senátu v tom smyslu, že by veškeré schůzky a veškeré kontakty, které je možné dělat přes videokonference nebo telefonicky, se dělaly přes videokonference nebo telefonicky,“ řekl iDNES.cz předseda horní komory parlamentu.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO se zatím testovat nenechá. „Zatim nebyl a neni duvod. Nevim o nikom v mem okoli, kdo by byl infikován,“ odepsal iDNES.cz Vondráček.



Přísná opatření kolem prezidenta Zemana

Prezident Miloš Zeman by podle mluvčího Jiřího Ovčáčka podstoupil test na koronavirus v případě, kdyby pocítili nějaké příznaky. „Opatření jsou velmi propracovaná. Zahrnují jak ochrannou službu, tak ty, kteří přicházejí s panem prezidentem v Lánech do pravidelného kontaktu. Jde o několik málo osob. Přístup k panu prezidentovi má pan kancléř, který byl opakovaně testován. Pokud se koná v Lánech natáčení rozhovoru, tak za velmi přísných podmínek. Zahrnují ochranné pomůcky i maximální omezení počtu osob při samotném pořizování rozhovoru. Například pro televizi to znamená, že je na místě jen jeden kameraman. Pokud jde o pana prezidenta, v případě, že by pocítil příznaky, podstoupí testování,“ odepsal iDNES.cz Zemanův mluvčí.

Hradní kancléř Vratislav Mynář uvedl v rozhovoru pro MF DNES, že Zemanova ochranka zůstavá v Lánech vždy šest dní. „Každá další skupina ochránců, která na dalších šest dní nastupuje, je den předem vyšetřena pomocí stěrů a testována, jestli je nakažena či není,“ uvedl Mynář.

„Co se týče personálu, jde o dvě děvčata, zaměstnankyně Správy Pražského hradu, která jsou tam léta. Obě bydlí v Lánech, chodí z práce rovnou domů a opačně, a obě jsou pravidelně testovány na případnou nákazu koronavirem,“ řekl MF DNES kancléř Mynář.



Testováno na koronavirus byli lidé kolem Babiše

Lidé z nejbližšího okolí premiéra Andreje Babiše prošli v úterý preventivními testy na koronavirus. Mluvčí vlády Vladimír Vořechovský řekl, že testováno bylo zhruba 15 lidí, kteří přicházejí s Babišem pravidelně do styku. Testy provedli zdravotníci přímo ve Strakově akademii.

iDNES.cz se zeptal i předsedy vlády a mluvčího, zda také Babiš neuvažoval o tom se nechat testovat na koronavirus. Otázka zůstala zatím bez odpovědi. Premiér se v pondělí zúčastnil tiskové konference po jednání vlády, v úterý nikoli.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.