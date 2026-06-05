Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Více investic, posílení letů. Vystrčil popsal, co dojednal na Tchaj-wanu, kritiku odmítl

Autor: ,
  11:56
Navýšení fondu pro investice českých a tchajwanských firem nebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Tchaj-pejí řadí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) mezi hlavní přínosy své cesty na Tchaj-wan. Řekl to v pátek po návratu z pětidenní mise, kterou uskutečnil k nelibosti pevninské Číny a bez podpory vlády.
Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do festivalu Meeting Brno, kde se bude konat sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. (19. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)
Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...
16 fotografií

Jako další přínos uvedl podpis pěti memorand o spolupráci mezi podnikateli a Univerzitou Karlovou s tchajwanskými univerzitami.

Vystrčil zdůraznil, že přes odlišné mínění premiéra Andreje Babiše (ANO) nemůže mít jeho cesta dopady na obchodní vazby Česka s Čínou, pokud mají být na základě rovných vztahů a vzájemně výhodných podmínek. „Slova Andreje Babiše buď nejsou pravdivá, protože to ty obchodní vztahy nemůže poškodit, nebo dopředu počítá s tím, že budeme v rámci obchodních vztahů respektovat zejména to, co si přeje Čínská lidová republika. Nic jiného mi z toho logicky nevychází,“ dodal Vystrčil.

Vystrčil na Tchaj-wanu připomněl Havlův odkaz a varoval před populismem

Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů odmítla poskytnout Vystrčilovi a doprovodu z řad podnikatelů a zástupců kultury a univerzit pro cestu vládní letadlo. Babiš to zdůvodnil tím, že by to mohlo být vnímáno jako oficiální podpora Tchaj-wanu, která by mohla poškodit české obchodní zájmy v Číně. Vystrčil nakonec absolvoval let komerční linkou, doprovázela ho čtyřicetičlenná delegace.

Čína cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan odsoudila. Ostrov považuje za svoji vzbouřeneckou provincii a Vystrčil podle Pekingu vážně zasáhl do čínských vnitřních záležitostí. Vystrčilovu cestu kritizoval také Babiš, podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Vystrčil k tomu již dříve uvedl, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny.

Kauza Vystrčil? O speciál jsem přišel i já. Zůna o nové armádě i Pavlovi na summitu

Peking považuje Tchaj-wan za legitimní součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně trvá vláda jedné strany.

Tchajwanská vláda ve čtvrtek slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun) s cílem podpořit větší tchajwanské investice v České republice a naopak. Ke třem současně existujícím přímým leteckým linkám společnosti China Airlines přibudou na trase Praha – Tchaj-pej další čtyři společnosti Starlux, létat se tak bude každý den v týdnu.

21. dubna 2026
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

Kriminalisté se vrátili do Kynšperku, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla

Dům, v němž žila zadržená žena, i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-

Kriminalisté se v pátek vrátili k domu v Pochlovické ulici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se ve čtvrtek našla část lidského těla. Novinky.cz informují, že se v pátek na místě našly další...

5. června 2026  11:59,  aktualizováno  12:23

Poslanci zvolili šest členů Rady ČT. Xaver post uhájil, Matocha a Bradáč končí

Přímý přenos
Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS), Boris...

Šest členů Rady ČT zvolili poslanci. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, koalice naopak obětovala Matochu a Bradáče. Zvoleni byli také Martin Chalupský, bývalý poslanec ANO Stanislav...

5. června 2026,  aktualizováno  12:09

Pomozte mi ukončit válku na Ukrajině, naléhal Trump na Si Ťin-pchinga

Si Ťin-pching se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu (14....

Šéf Bílého domu Donald Trump osobně žádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby mu pomohl ukončit válku na Ukrajině. S odkazem na zdroje obeznámené s nedávnými jednáními obou lídrů v Pekingu to...

5. června 2026  12:08

Kontroverze před šampionátem. FIFA zakázala fanouškům vlastní láhve na vodu

fifa rozhodčí zákaz láhve voda šampionát fotbal fanoušci

Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa změnila pravidla a zakázala fanouškům nosit na stadiony opakovaně použitelné láhve na vodu. Změna...

5. června 2026  12:06

Netransparentní krok, bouří se odboráři Úřadu vlády. Babiše stávka mrzí

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Je to rozhodnutí dělané od stolu, prohlásil v pátek na tiskové konferenci Ondřej Medala, jeden z mluvčích odborové organizace Straka při Úřadu vlády. Ve Strakově akademii v pátek stávkuje téměř šest...

5. června 2026  9:14,  aktualizováno  12:02

V přístavu v rumunské Konstanci explodoval námořní dron, našli další čtyři

Rumunský přístav Konstanca (18. března 2026)

V rumunském přístavu Konstanca explodoval námořní dron. Podle rumunského ministerstva obrany se jednalo o typ stroje, který se používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády....

5. června 2026  10:46,  aktualizováno  11:59

Jak Prostějov formuje šampiona Menšíka? Jsme evropské město tenisu, říká primátor

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Tak schválně: Kolikrát jste v posledních dnech slyšeli jméno Jakub Menšík? Dvacetiletý tenista z Prostějova prožívá největší turnaj svého života. Má sice titul z prestižního podniku kategorie masters...

5. června 2026  11:57

Více investic, posílení letů. Vystrčil popsal, co dojednal na Tchaj-wanu, kritiku odmítl

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Navýšení fondu pro investice českých a tchajwanských firem nebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Tchaj-pejí řadí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) mezi hlavní přínosy své cesty na Tchaj-wan. Řekl...

5. června 2026  11:56

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

5. června 2026  10:10,  aktualizováno  11:31

Byl informován. Putina seznámili s otevřeným dopisem od Zelenského

Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...

Ruský prezident Vladimir Putin byl informován o otevřeném dopise ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, řekl mluvčí Dmitrij Peskov. O Putinově reakci na dopis, ve kterém jej Zelenskyj vyzval...

5. června 2026  11:26

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Odvody živnostníků klesnou na loňskou úroveň, Pavel podepsal novelu

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad.

5. června 2026  11:15

Britské poučení z vraždy studenta: údajná „korektnost“ vítězí nad spravedlností

Premium
Policejní zvůle? Britští policisté jsou vycvičeni primárně k tomu, aby...

Británie se těžce vzpamatovává z hrůzné vraždy teprve osmnáctiletého studenta Henryho Nowaka, kterému loni policisté nepomohli a těžce zraněného navíc spoutali, když uvěřili lžím sikhského útočníka,...

5. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.