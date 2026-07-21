Vystrčil přeje Okamurovi v Číně úspěch. Nepovažuje za vhodné načasování cesty

A po návratu odtamtud Vystrčil mluvil o tom, že ke třem nyní existujícím přímým leteckým linkám na trase Praha - Tchaj-pej společnosti China Airlines přibudou další čtyři společnosti Starlux a létat se tak bude každý den v týdnu.
Nyní Okamura v Číně jedná mimo jiné o rozšíření leteckého spojení mezi Českem a Čínou. A vzal s sebou do komunistické země i několik desítek českých byznysmenů.
„Pokud to pomůže našemu byznysu a lidem, kteří chtějí navštěvovat Čínskou lidovou republiku, protože opravdu chtějí, tak jedině dobře. To je v pořádku, já to jedině přeju. A opravdu přeju Tomiho Okamurovi, aby v těch věcech, které se týkají toho rovného obchodu, těch vzájemně důstojných podmínek, té vzájemně výhodné spolupráce, byl úspěšný. Já nebudu kritizovat to, když vyjedná dobré věci s Čínskou lidovou republikou. Proč bych to proboha dělal? Na druhé straně si myslím, že stejně tak bychom se měli chovat k Tchaj-wanu a k příležitostem, a těch není málo, a já jsem o nich mnohokrát mluvil, které nabízí Tchajwan,“ prohlásil Vystrčil.
Za ideální nepovažuje načasování Okamurovy cesty. „Já nemyslím, že to načasování je vhodné. Na druhé straně, Tomiho Okamura nemohl vědět, v daném okamžiku, kdy cestu plánoval, jak se ta celá situace vyvine, například ohledně zadržení našeho občana v Číně. Pokud by bylo možné, aby ta jeho cesta byla využita k tomu, že by tam o jeho osudu jednal, a případně napomohl tomu, aby se ta situace nějak vyjasnila, nebo mu nějakým způsobem pomohl, tak by to mohlo mít i třeba dobrý výsledek,“ prohlásil Vystrčil.