Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Matěj Svěrák
Matyáš Müller
Eva Pospíšilová
, ,
  12:07aktualizováno  12:21
Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS za to, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že všem politikům armádní speciály zakázal. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl, že Vystrčil zjevně nechtěl zabírat místo turistům v komerčních linkách.
Redakce iDNES.cz shání také reakce opozice. Šéf Senátu Vystrčil na přímý dotaz, jestli je za něj v současné době nutné, aby cestoval vládním speciálem, neodpověděl.

Mluvčí Senátu Andrea Kubová k tomu za něj jen doplnila, že letecká doprava bude zajištěna z vojenských kapacit, které nejsou využívány k repatriačním letům, a poté se vrátí do České republiky. O udělení, či neudělení vládního speciálu rozhoduje ministerstvo obrany.

Speciál pro Vystrčila. Místo repatriace Čechů míří letoun na paralympiádu

Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové z hnutí ANO by bylo lepší, kdyby Vystrčil na paralympiádu do Milána odcestoval autem nebo komerčním letem.

„Nechci panu předsedovi radit, jak by se měl do Itálie přepravovat, ale je pravda, že v současné chvíli by asi stálo za to zvážit, jestli by nemohl využít nějaký komerční let nebo vyrazit autem, vzhledem k tomu, že je paralympiáda v Evropě,“ sdělila senátorka.

Hněv nad Vystrčilovou cestou neskrývá premiér Babiš. Prohlásil, že šéf Senátu odletěl na paralympiádu vojenským speciálem i přes jeho zákaz.

Nechtěl zabrat místo turistům, reaguje Macinka

„Výslovně jsem zakázal, aby politici teď využívali k letům armádní speciály kromě Karla Havlíčka, který bude ve Washingtonu jednat minimálně se třemi ministry Trumpovy administrativy. No a co se nestalo, pan Vystrčil si stejně odletěl do Itálie,“ uvedl Babiš, který momentálně řeší návrat Čechů z Blízkého východu a repatriační lety.

Šéf české diplomacie Petr Macinka sdělil, že z Prahy do Milána pravidelně létají asi čtyři běžné lety denně.

Je škoda, že jsme nekoupili větší letadlo, řekl Babiš k letům pro turisty

„Pan předseda Senátu asi nechtěl zabírat místo turistům mířícím do Milána v některé z komerčních linek, které tam z Prahy létají asi čtyři denně,“ podotkl předseda Motoristů Macinka.

Podle šéfa Sněmovny Tomia Okamury je Vystrčilův přístup příkladem arogance moci. „Připadá mi to jako arogance moci. Ale co čekat od ODS,“ prohlásil předseda hnutí SPD, který spolu s Vystrčilem minulý týden navštívil Budapešť.

Vystrčil v Budapešti rozporoval projev Orbána. Rusko na míru nesmí vydělat, řekl

Podle zjištění portálu iDNES.cz Vystrčil odletěl vojenským speciálem v pátek ráno. Odpoledne se má setkat v centru města Predazzo s parasportovci. V sobotu se má účastnit parahokejového utkání ČR versus Japonsko a následně se má sejít i s českými parahokejisty. V neděli pak má přihlížet parabiatlonu žen a mužů na individuálních závodech na 12,5 kilometru.

18. prosince 2025
