Vystrčila z paralympiády v Itálii přivezl zpět policejní minibus

„Předseda Senátu spolu s úřednickým doprovodem z Itálie zpět do ČR cestoval minibusem provozovaným ochrannou službou policie,“ sdělila Kubová. Podle jejího vyjádření vyrazil minibus z České republiky. „Osobní ochránce-řidič byl vyslán do Itálie 7. března,“ doplnil Tomáš Procházka, mluvčí ochranné služby.
Šéf horní komory na paralympiádu odcestoval v pátek 6. března a program na ní měl do neděle 8. března. V Itálii osobně podpořil mimo jiné české reprezentanty v para hokeji a para biatlonu. Vystrčil tam odcestoval vojenským letounem CASA v doprovodu zástupce Českého paralympijského výboru a dvou pracovníků Kanceláře Senátu. Mezi cestujícími byla dále nahlášena i jeho ochranka.
Šéf Senátu se speciálem původně plánoval i vrátit. Poté, co na jeho cestu upozornil iDNES.cz, ale armáda oznámila, že došlo ke změně. „Na základě rozhodnutí vlády pozastavit ve prospěch pohotovosti pro repatriační lety veškeré lety ústavních a vládních činitelů byl zpáteční let, původně plánovaný na neděli 8. března 2026, zrušen. Předseda Senátu se proto vrátí do České republiky komerčním spojem,“ sdělila v reakci armáda, pod kterou vládní flotila spadá. Vystrčilův let byl schválen loni v prosinci.
Náklady spojené s leteckou přepravou hradilo ministerstvo obrany, cestu minibusem zaplatí nejspíš policie. „Celkové náklady na ubytování a diety hrazené Kanceláří Senátu činily 82 050 korun,“ doplnila bez konkrétních informací o hotelu po tři osoby mluvčí Senátu Kubová.