Potvrzení výstražné stávky oznámila iniciativa krátce poté, co vedení České televize a Českého rozhlasu ostře zkritizovalo vládní návrh změny financování veřejnoprávních médií. Podle něj by obě instituce měly být od roku 2027 financovány přímo ze státního rozpočtu, což by podle jejich propočtů znamenalo výpadek až 1,4 miliardy korun ročně.
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Generální ředitel České televize Hynek Chudárek označil návrh za „naprosto šokující“ a varoval, že by televize musela výrazně omezit výrobu pořadů a propouštět zaměstnance. Podle dřívějších odhadů vedení ČT by mohlo přijít o práci 300 až 500 lidí z téměř tří tisíc zaměstnanců.
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Podobné obavy vyjádřil i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Uvedl, že rozhlas by musel propustit zhruba 150 až 200 zaměstnanců, omezit premiérovou tvorbu či některé pořady pro děti. V krajním případě by podle něj mohlo dojít i ke zrušení stanice Radiožurnál Sport nebo Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Právě proti těmto plánovaným změnám a jejich možným dopadům na fungování veřejnoprávních médií nyní vystupuje iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance České televize a Českého rozhlasu. Ve středu má oznámit konkrétní podobu výstražné stávky, jejíž konání již potvrdila. Iniciativu podepsalo přes 3 tisíce zaměstnanců veřejnoprávních medií.