Oteplení provází silný vítr. Na horách platí výstraha před sněhovými jazyky

„Přes Polsko přechází k východu tlaková níže spojená s okludujícím frontálním systémem. Na našem území fouká čerstvý nárazový západní až jihozápadní vítr a sněží, na horách vydatně. V důsledku toho se od vyšších poloh vytváří sněhové jazyky, na horách závěje,“ varují meteorologové.

V průběhu večerních hodin se bude od jihozápadu pozvolně oteplovat, sníh bude postupně vlhnout a sněhové jazyky a závěje se postupně přestanou vytvářet. „Nejdříve v Krušných horách a na Šumavě, později v noci i na horách na severu a severovýchodě území,“ upřesnil ČHMÚ. Během nočních hodin pak bude docházet i k postupnému slábnutí větru.

Výstraha 2. stupně platí pro část Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silný vítr pak zasáhne téměř celou Českou republiku.

Meteorologové varují, že některé vozovky mohou být nesjízdné a může tak dojít ke komplikacím se zásobováním nebo zdravotnickými službami. Při cestě autem by pak lidé měli sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy. Řidiči by také neměli nezapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla. Výstraha ČHMÚ upozorňuje také na to, že v horách by měli lidé dodržovat pokyny Horské služby.