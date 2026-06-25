V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu budou už během čtvrtka teploty stoupat na většině území nad 31 stupňů, v Ústeckém a Středočeském kraji lokálně i přes 34 °C.
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V dalších dnech bude vlna veder zesilovat, varují meteorologové. V pátek budou odpolední teploty překračovat 34 °C na většině území Čech i Moravy, v sobotu meteorologové očekávají v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy teploty přesahující i 37 °C.
Vlna veder vyvrcholí v neděli, kdy teploty dosáhnou 35 až 40 °C. „V západní polovině Čech, zejména v dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší,“ varují meteorologové.
Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
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Kdy skončí vedra?
Vlnu veder ukončí v pondělí studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 °C.
V důsledku teplého a suchého počasí platí v Jihomoravském kraji až do odvolání výstraha před nebezpečím požárů.