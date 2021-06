Silné bouřky mohou udeřit ještě odpoledne na severovýchodě republiky

Další výskyt silných bouřek může podle ČHMÚ přijít v jižní polovině republiky v noci na středu.

„Mezi dnešní 22. a zítřejší 5. hodinou ranní se zde mohou ojediněle vyskytnout bouřky s přívalovými srážkami kolem 35 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami, k ránu postupně slábnout,“ doplnili meteorologové.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI Další výskyt silných bouřek očekáváme v noci na středu (23. 6.) v jižní polovině republiky. Mezi dnešní 22. a zítřejší 5. hodinou ranní se zde mohou ojediněle vyskytnout bouřky s přívalovými srážkami kolem 35 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami, k ránu postupně slábnout. oblíbit odpovědět

Hasiči od pondělí hlásí stovky zásahů, 7 600 tisíc domácností bylo v úterý dopoledne bez dodávek elektřiny. Vydatný déšť a bouřky nejvíce řádily na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Hasiči nejčastěji odstraňují spadlé stromy a čerpají vodu ze zatopených míst. V platnosti je nadále výstraha meteorologů.



„Mezi 19-21 hodinou došlo k poklesu na 135 nových událostí. Nejvíce zasaženými oblastmi jsou Jihomoravský kraj a Vysočina,“ uvedli v pondělí večer hasiči.



Společnost EG.D ze skupiny E.ON evidovala v pondělí po sedmé hodině ráno 25 poruch na vedení vysokého napětí, asi 5 800 domácností se ocitlo bez dodávek elektřiny. „Nové poruchy postupně vymezujeme, dohledáváme a pracujeme na jejich odstranění,“ uvedl mluvčí společnosti Roman Šperňák.



O víkendu hasiči bojovali s požáry

Bouřky tak vystřídaly víkendové tropické teploty. „Sobotní nejvyšší teploty ojediněle přesáhly 35 stupňů Celsia, v neděli bylo asi o stupeň méně,“ uvedl Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu. Také v pondělí bylo na většině území na východě území kolem 30 stupňů Celsia.

Kvůli vysokým teplotám zase měli hasiči co dělat s požáry. Během horkého pátku a víkendu, kdy teploty místy atakovaly i 35 stupňů Celsia, hasiči vyjeli celkemk 294 požárům, což je dvojnásobně více než je dlouhodobý denní průměr. Téměř polovina z nich se odehrála v přírodě. Kromě travního i lesního porostu hořely také rodinný dům i penzion, chata i garáž, auta, výrobní hala nebo dokonce lokomotiva.



V nynějším týdnu se ochladí, nejvyšší denní teploty budou zhruba od 25 do 27 stupňů. Také pršet by mělo hlavně tento týden. „Po velmi teplém týdnu přichází pozvolné ochlazování. Ze všech čtyř předpovědních týdnů (do 18. července) bude pravděpodobně nejteplejším právě začínající týden, následně by průměrné týdenní teploty měly postupně klesat, ale i tak se budou pohybovat většinou v intervalech běžných teplot pro danou roční dobu,“ uvedli meteorologové.