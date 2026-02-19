Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Mapa ukazuje, kde do rána napadne až 12 centimetrů

  13:24
Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v dopravě. Ve své týdenní předpovědi uvedl, že v dalších dnech se v Česku postupně oteplí a příští středu se mohou maxima ojediněle pohybovat i nad 15 °C.
Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sněhová nadílka v Jihlavě. (17. února 2026)
Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může 7 až 12 centimetrů sněhu. ČHMÚ varuje před komplikacemi v dopravě. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

„Nad severní Itálií se prohlubuje tlaková níže, která přinese nejen do oblasti Alp, ale i k našim jižním sousedům vydatné sněžení. Počasí u nás ovlivní pouze okrajově, a to hlavně večer a v noci na pátek, kdy se díky ní zintenzivní sněžení, které už během rána a dopoledne dorazí do jižních částí republiky,“ upřesnili meteorologové.

Nejvíce sněhu napadne v jižních Čechách, v Novohradských horách a na Šumavě.

Předpověď nového sněhu do pátečního rána

Noc na pátek bude velmi mrazivá. Teploty spadnou k -3 až -7 stupňům, na severu až k -10 °C. Obloha bude zatažená až oblačná, na severu Čech místy i polojasná. Na jihu Čech a části jižní Moravy bude ještě sněžit.

Pátek by měl být poslední mrazivý den, slibuje předpověď ČHMÚ. Zpočátku přijde převážně velká oblačnost, během dne bude od severozápadu polojasno až jasno. Večer od západu má opět přibývat oblačnost a na krajním západě později místy sněžení, pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi -3 až +2 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě po většinu dne mírný, zpočátku až čerstvý severní až severovýchodní vítr 5 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Noc na sobotu bude ještě chladnější než páteční. Teploměry ukážou -4 až -9 °C, v jihovýchodní polovině území až kolem -11 stupňů. V Čechách se bude během noci oteplovat.

V sobotu bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Od západu se přidá občasné sněžení nebo déšť se sněhem, zejména na Moravě se budou vyskytovat i mrznoucí srážky. V Čechách bude sněžení postupně od západu přecházet do deště.

Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C, na Moravě kolem nuly. Slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s. Na Moravě vítr většinou slabý.

Čeká nás zásadní změna počasí. Během dvou dnů se teplota změní o 10 stupňů

V neděli bude zataženo až oblačno, občas s deštěm. Na východě a severovýchodě území se zpočátku mohou vyskytnout i mrznoucí srážky a v polohách nad 1100 m sněžení. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, na Moravě místy až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, na Moravě místy kolem 5 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, na Moravě vítr většinou slabý.

V pondělí bude zataženo s občasným deštěm, později pak protrhávání oblačnosti a přeháňky, které mohou být na horách sněhové. Nejnižší noční teploty mají dosahovat 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty pak 7 až 12 °C. Mírný západní vítr 3 až 7 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Zpočátku oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách srážky sněhové. Postupně oblačno až polojasno. V závěru období opět přibývání oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na Moravě a ve Slezsku až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, při zmenšené oblačnosti, zejména ve středu v Čechách až 16 °C.

