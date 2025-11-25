Severovýchod Česka přikryje nový sníh. Napadnout může až 25 centimetrů

Autor:
  11:37
Česko zasáhnou další sněhové srážky, varuje Český hydrometeorologický ústav. Vydal výstrahu platnou pro východní a severovýchodní oblasti, konkrétně Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Podle výstrahy může v daných lokalitách napadnout až 20 centimetrů nového sněhu, na horách to může být až 25 centimetrů. Výstraha platí po celou středu.
„Za středu zde může napadnout místy 10 až 20 cm mokrého a těžkého sněhu, na severním a severozápadním návětří hor ojediněle i kolem 25 cm,“ varuje meteoroložka Petra Sýkorová. Dodává, že největší intenzitu srážek lze očekávat ve středu odpoledne.

Meteorologové očekávají komplikace při chůzi, v dopravě i zásobování. Podle ČHMÚ tak může dojít ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrického vedení a výpadkům v energetice. Apelují rovněž na řidiče, aby sledovali dopravní zpravodajství a jezdili opatrně.

„Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby,“ dodávají ve výstražné zprávě.

Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině

Výstraha vstoupí v platnost od středeční půlnoci a je platná až do půlnoci čtvrteční. Platí pro Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela

Žena v Praze ukradla seniorce v bance téměř 400 000 korun. (25. listopadu 2025)

Policisté v Praze zadrželi ženu, která podle nich v jedné z bank ukradla jednaosmdesátileté seniorce z kabelky téměř 400 tisíc korun. Při zadržení už u sebe neměla všechny ukradené peníze, během...

25. listopadu 2025  12:19

Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)

Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě. Je to samička, která zatím nemá jméno. Náročný přesun pěti zvířat z evropských zoo se uskutečnil v...

25. listopadu 2025  12:12

Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Podle jedné legendy jsou to odrazy světla od štítů bojovných valkýr, podle jiné putující duše a podle finské jsou to jiskry od ocasů polárních lišek, když se otírají o hory. Dnes už všichni vědí, že...

25. listopadu 2025

Akcie vydělaly dolarovým milionářům víc než jejich podnikání, ukázala analýza

ilustrační snímek

Dolaroví milionáři zůstávají ohledně svých financí velmi optimističtí geopolitickému pnutí navzdory. Změnil se ale jejich hlavní zdroj příjmů. Zatímco dříve rostl jejich majetek zejména díky...

25. listopadu 2025  11:57

Sami se usvědčili. Posádka ujíždějícího BMW natočila, jak si za jízdy mění místa

V pronásledovaném BMW si osádka prohodila místa

Netradiční případ pronásledování ujíždějícího vozidla se odehrál na Litoměřicku. Členové posádky auta si během akce prohodili místa, aby za volantem neseděl šofér s několika zákazy řízení. Zároveň...

25. listopadu 2025  11:50

Umřu jako zloduch. Ten nejkrásnější, co na světě byl, svěřil se Udo Kier režiséru Fílovi

Snímek fotografa Tomkiho Němce z natáčení filmu Lea. Zleva kameraman Vladimír...

Na zesnulou legendu hororových filmů Uda Kiera zavzpomínal pro iDNES.cz režisér, scenárista a spisovatel Ivan Fíla. S evropskou filmovou hvězdou, která prorazila i v Hollywoodu, se český tvůrce...

25. listopadu 2025  11:48

Severovýchod Česka přikryje nový sníh. Napadnout může až 25 centimetrů

Na Šumavě naměřili v noci meteorologové až -25 °C. Na Kvildě napadl také sníh....

Česko zasáhnou další sněhové srážky, varuje Český hydrometeorologický ústav. Vydal výstrahu platnou pro východní a severovýchodní oblasti, konkrétně Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký,...

25. listopadu 2025  11:37

OBRAZEM: „Nová historie prosperity“. Kim slavnostně otevřel novou vodní elektrárnu

Kim Čong-un se prochází po areálu nově otevřené elektrárny v provincii Kangwon....

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil slavnostního otevření vodní elektrárny v provincii Kangwon. Jde o další pokus řešit problém s elektřinou na jihovýchodě země. „Armádně-lidová elektrárna...

25. listopadu 2025  11:25

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  11:22

V sídle Správy železnic zasahují policisté z NCOZ

Aktualizujeme
ilustrační snímek

V pražském sídle Správy železnic a na dalších místech v Praze zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle serveru Odkryto.cz se zásah týká mimo jiné zakázek na...

25. listopadu 2025,  aktualizováno  11:22

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

ANO, SPD a Motoristé schválí jména do vlády. Pavel přijme Babiše ve středu

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček...

Koalice ANO, SPD a Motoristů na zasedání koaliční rady v Průhonicích potvrdí seznam kandidátů do vlády, kterou chce sestavit vítěz voleb Andrej Babiš. Budoucí kabinet má mít 16 členů. Seznam...

25. listopadu 2025  6:15,  aktualizováno  11:13

Státy EU musí uznávat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiné členské zemi

ilustrační snímek

Země Evropské unie musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi, rozhodl v úterý Soudní dvůr Evropské unie. Podle soudu Polsko pochybilo, když...

25. listopadu 2025  11:12

