Na severovýchod Česka dorazí silný vítr. Meteorologové varují před zlomenými větvemi

  11:06
Zajistěte okna, dveře a zabezpečte skleníky. Tak zní některá doporučení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který vydal na středu a čtvrteční dopoledne výstrahu pro Královéhradecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Silný severovýchodní vítr totiž dosáhne nárazů až kolem 80 km/h, na horách může rychlost větru přesáhnout 90 kilometrů za hodinu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hasiči Olomouckého kraje

„Naše území se bude nacházet mezí tlakovou níži nad alpskou oblastí a tlakovou výší nad jižní Skandinávií,“ přiblížili meteorologové situaci. Varují před uvolněnými předměty a zlomenými větvemi.

„Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel,“ upozorňují. Dále radí, aby se vyvarovali túrám v horách, zejména by se neměli vydávat na hřebeny.

ČHMÚ také připouští možné poškození stromů a lesních porostů nebo menší škody na budovách. Výstraha potrvá až do čtvrtečních 12:00.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyRychlost větru, 10 m nad zemí, 24.09.2025 11:00 (SELČ), © Ventusky.com
Spory o roli Českého rozhlasu nekončí. Komerční rádia žádají odbornou diskusi

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), sdružující přední komerční rádia v Česku, se obrátila na ministra kultury Martina Baxu s žádostí, aby zprostředkoval odbornou diskusi o návrhu...

24. září 2025  10:45

Platy ve veřejném sektoru by mohly vzrůst až o 9 procent. Vláda slíbila 27 miliard

Na růst platů chce vláda příští rok přidat 27 miliard korun, řekl po jednání s odbory ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. To by znamenalo navýšení sumy na platy o 9,4 procenta....

24. září 2025  5:46,  aktualizováno  10:43

