Oranžová výstraha představující vysoký stupeň nebezpečí platí od pondělních 18:00 hodin do středy (4. února) do 21:00. Týká se částí uzemí v Jihočeském, Pardubickém i Jihomoravském kraji, a také Vysočiny. Meteorologové tam očekávají tvorbu námrazy o tloušťce větší než 3 cm.
Zástupci ČHMÚ upozorňují především na riziko výpadků elektřiny a výrazné komplikace v dopravě. Lidé by se neměli zdržovat ani parkovat pod stromy a sloupy elektrického vedení a měli by dbát zvýšené opatrnosti při řízení.
Doporučuje se také nepřibližovat se ke spadlým drátům a být připraven na možné omezení dodávek elektrické energie. Zejména při oblevě pak hrozí nebezpečí úrazů v důsledku padajících kusů námraz.