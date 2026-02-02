Meteorologové očekávají silnou námrazu ve čtyřech krajích. Vydali doporučení

Část Česka od pondělního večera zasáhne silná námraza. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal oranžovou výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí, ledová vrstva může místy přesáhnout tři centimetry a způsobit výpadky elektřiny i komplikace v dopravě. Jev zasáhne čtyři kraje.
Oranžová výstraha představující vysoký stupeň nebezpečí platí od pondělních 18:00 hodin do středy (4. února) do 21:00. Týká se částí uzemí v Jihočeském, Pardubickém i Jihomoravském kraji, a také Vysočiny. Meteorologové tam očekávají tvorbu námrazy o tloušťce větší než 3 cm.

Zástupci ČHMÚ upozorňují především na riziko výpadků elektřiny a výrazné komplikace v dopravě. Lidé by se neměli zdržovat ani parkovat pod stromy a sloupy elektrického vedení a měli by dbát zvýšené opatrnosti při řízení.

Doporučuje se také nepřibližovat se ke spadlým drátům a být připraven na možné omezení dodávek elektrické energie. Zejména při oblevě pak hrozí nebezpečí úrazů v důsledku padajících kusů námraz.

