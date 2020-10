Meteorologové varují před silným deštěm. V Pardubickém kraji hrozí povodně

Během úterního večera a v noci na středu očekávají meteorologové na srážkami zasažených tocích vzestup hladin, v místech s vyšším nasycením půdy i výraznějším.

Na tocích v povodí Odry, horní Moravy, Bečvy, horního Labe a Jizery předpokládají meteorologové dosažení 1. a 2. stupně povodní aktivity, na přítocích středního Labe výjimečně až 3. stupně. Ostatní toky budou setrvalé nebo budou kolísat jen mírně.

Výstraha před třetím stupněm povodňové aktivity je platná pro Pardubicko a Chrudimsko od úterní deváté hodiny večerní do odvolání. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku.

Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Doporučuje se parkovat vozidla na výše položených místech a připravit se na možnost dopadů povodně.



Meteorologové vydali varování především před silnými dešti pro sever a východ ČR. (12. října 2020)

Na severovýchodě Čech, zejména v povodí horní Moravy a Odry, se během pondělí budou hladiny menších toků pohybovat nad hranicí 1. stupně povodní aktivity.



Povodňová pohotovost, tedy druhý stupeň povodní aktivity (oranžově zvýrazněná oblast na mapě) pak platí v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji od úterý 13. října od 21:00 do odvolání.

Zde se voda v řekách může vylévat z břehů do okolní krajiny. Řidiči by měli počítat s průtokem vody přes komunikace a rizikem aquaplaningu. Se zvýšeným odtokem vody je pak spojené snížení stability stromů v podmáčené půdě, hrozí tak pády stromů.

Vydatné srážky způsobí tlaková níže, pršet bude především v severní části republiky a na návětrných stranách hor, kde by mohlo spadnout 60 až 80 mm srážek za čtyřiadvacet hodin.

Velmi vydatný déšť a s ním způsobené komplikace hrozí v severní části republiky ve dnech 13. a 14. října. V ostatních regionech by mohlo spadnout 30 až 60 mm a to do čtvrteční půlnoci.



V souvislosti s vydatným deštěm hrozí možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Dalšími komplikacemi může být snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně, nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.



Vzhledem ke studenému proudění budou srážky ve výškách nad 800 m smíšené nebo sněhové a bude se vytvářet nová sněhová pokrývka, zejména na horách (nad 800 m) na severu a severovýchodě území od 10 do 30 cm nového sněhu.

Mokrý sníh se ale může přechodně vyskytnout i v nižších polohách a to zejména na Českomoravské vrchovině. Srážková epizoda by měla skončit během noci ze středy na čtvrtek.

Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě nebo při zásobování. V případě mokrého sněhu dochází obvykle ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice.

Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Pro řidiče je důležité nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor pak mít připravené i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

