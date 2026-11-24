Počasí ve čtvrtek 26. listopadu v Česku ovlivní tlaková níže nad severní Itálií a přinese sněžení na celou zemi. „Na jihovýchodě bude přechodně i vydatnější, večer bude pozvolna od západu slábnout,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.
Pro celou zemi vydal na čtvrtek výstrahu. Napadne totiž 4 až 10 centimetrů nového sněhu, na jihovýchodě ojediněle 10 až 15 centimetrů. „Hlavně v odpoledních hodinách může být sněžení přechodně intenzivnější, s intenzitou kolem 2 centimetrů za hodinu,“ varují meteorologové ve výstraze.
Nejhorší situaci očekávají v těchto oblastech:
- Kraj Vysočina (Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč)
- Jihomoravský kraj (Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice)
- Zlínský kraj (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
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Odborníci varují před silným sněžením se sníženou dohledností, při kterém se může velmi rychle vytvořit až dvoucentimetrová vrstva sněhu. To může způsobit komplikace v dopravě.
„Sněžit bude do záporných teplot, takže většina sněhu bude zůstávat na povrchu ležet, uježděný sníh bude přimrzat,“ dodávají meteorologové. A varují, že se sněhová pokrývka bude na velké části území tvořit už ráno, tedy během ranní dopravní špičky. Doporučují proto, aby řidiči měli už přezuto na zimní pneumatiky.
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